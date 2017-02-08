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Волонтеры помогут создать центр для детей с аутизмом в Архангельске

Общество
Сейчас ищут добровольцев, которые готовы поучаствовать в ремонте

Архангельск, 8 февраля 2017, 16:30 — REGNUM  Инициаторы проекта «Центр комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их семей» получили первое финансирование в размере 1,1 млн рублей на реализацию мероприятий первого этапа. Поступившие средства будут направлены на обучение специалистов, приобретение дидактических и демонстрационных материалов, оргтехнику, мебель и спортивное оборудование. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Корпорации развития Архангельской области.

Напомним, что в 2016 году региональное правительство, социальный кластер Архангельской области, общественная организация «Ангел» направили конкурсную заявку на получение Президентского гранта. В декабре комиссия удовлетворила заявку, и инициаторы проекта получили финансирование в размере 2,5 миллионов рублей. Идею создания подобного учреждения также поддержала первый заместитель Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Архангельской области Людмила Кононова и администрация г. Архангельска, предоставив помещение для организации деятельности Центра.

В Центре будет осуществляться психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с РАС. Специалисты учреждения планируют проводить мероприятия, направленные на социализацию детей и формирование активной жизненной позиции у родителей, с помощью коррекционно-развивающих занятий, где будет задействованы различные методики, в том числе по адаптивной физической культуре и сенсорной интеграции.

Для каждого ребенка будет разрабатываться и реализовываться индивидуальный маршрут коррекционного вмешательства. Кроме того, будет оказываться помощь родителям в тестировании с целью своевременного выявления детей группы риска. Также организаторы задумались о проведении 2-х недельных интенсивных курсов для детей и родителей из отдаленных муниципальных образований.

8 февраля 2017 года волонтеры приступят к косметическому ремонту, планируется, что Центр начнет функционировать в начале весны или в начале лета. Сейчас в разработке находятся две даты: 1 мая, в праздник Весны и Труда или 1 июня — Международный день защиты детей.

«Сейчас мы входим в активную фазу, начинаем косметический ремонт Центра. Неравнодушные люди, осознающие важность этого проекта, предоставили строительные материалы для проведения работ. Архангельская область уже давно нуждалась в подобном учреждении, так как в настоящее время мамы с детьми ездят на лечение в Череповец. Поездки обходятся очень дорого, ведь необходимо заплатить за коррекцию, проезд и проживание. Уверена, что в рамках реализации пилотного проекта команда сможет грамотно выстроить работу и обеспечит функционирование центра на долгие годы», — прокомментировала руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалева.

Также отметим, что создаваемый Центр нуждается в дополнительной помощи. Поэтому инициаторы проекта запустили благотворительную акцию по сбору канцелярских товаров и развивающих игрушек. Центр нуждается в пластилине, фломастерах, кистях и альбомах для рисования, бумаге для печати, папках, скрепках и многом другом, а также в разнообразных развивающих игрушках, пазлах, наборах для творчества, конструкторах спортивном инвентаре.

Организаторы благотворительной акции приурочили ее к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН и отмечается ежегодно с 2008 года 2 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В архангельском детском саду издевались над мальчиком-аутистом

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