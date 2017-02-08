Среда, 08 Февраля 2017 года
17:37:01 МСК

Жители Югры не лечатся от описторхоза

Общество
Поэтому в ХМАО самый высокий в УрФО уровень заболеваемости этим опасным недугом

Ханты-Мансийск, 8 февраля 2017, 16:28 — REGNUM  В Уральском федеральном округе интенсивно распространяется описторхоз. Наибольшая интенсивность распространения этого опасного заболевания отмечена на Ямале, в Югре, Тюменской и Курганской областях, сообщается в в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном 8 февраля на портале правовой информации.

В документе отмечается, две трети мирового ареала возбудителя описторхоза приходится на территорию России. Ежегодно в стране выявляется до 30 тысяч случаев данного заболевания. Описторхоз — заболевание печени и желчевыводящих путей, вызываемое плоскими червями-паразитами, которые попадают в организм человека посредством употребления в пищу рыбы, зараженной личинками, или зараженного мяса рыбоядного животного (лисы, медведя).

В 27 регионах Российской Федерации сложились условия для формирования очагов этого заболевания. Фактором передачи описторхоза является промысловая рыба семейства карповых, которая обитает во внутренних водоемах страны, — язь, елец, лещ, плотва и др. Зараженность этих рыб личинками паразитического червя составляет от 7 до 100%. Более всего опасны в плане заражения описторхозом язь и елец.

Наиболее интенсивные показатели заболеваемости на 100 тысяч населения зарегистрированы в 2016 году в Югре (375,4), на Ямале (162,08), Тюменской (106,9) и Курганской (63,2) областях. Высокий показатель заболеваемости в Югре обусловлен тем, что около 90 процентов состоящих на диспансерном учете не прошли лечение.

Кроме того, на Ямале высокий показатель заболеваемости дифиллоботриозом — 54,8 на 100 тысяч населения. Дифиллоботриоз также является паразитарным заболеванием, сопровождающимся преимущественным поражением органов пищеварительного тракта, а также мегалобластной анемией. Его возбудителем является крупный ленточный червь, длина которого может достигать до 10 м. Заражение человека дифиллоботриозом происходит при употреблении в пищу недостаточно обработанных термальным способом или плохо просоленных рыбных продуктов, а также при разделке рыбы и недостаточно качественной обработке посуды после нее. Заразиться данным заболеванием можно не только от пресноводных рыб, но и от морских — кеты, горбуши, тихоокеанского лосося, которые нерестятся в пресноводных реках.

Главный санитарный врач России поясняет, что причиной распространения опесторхоза и дифиллоботриоза может быть и некачественная очистка сточных вод. В России используются устаревшие установки, не соответствующие проектной и фактической мощности. В результате канализационные стоки попадают в водоемы. Еще одна из проблем распространения — отсутствие на федеральном уровне протоколов лечения больных с паразитозами, а также методических рекомендаций по оказанию медпомощи пациентам с данными заболеваниями.

В постановлении главного санитарного врача России рекомендовано региональным властям выделить дополнительные средства на профилактику описторхоза и на диагностическое оборудование. Руководителям рыбных предприятий прописан комплекс мер по обеззараживанию продукции. ТО Роспотребнадзора поручено заняться профилактикой среди населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре самая высокая заболеваемость описторхозом в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профилактика заболеваний
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMТриумфальный возврат КамАЗа, конец эры «Запорожца»: обзор авторынка Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
08.02.17
Спецслужбы Белоруссии проводят мероприятия рядом с Кремлем
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
Штрафы, дубинки, аресты: Госдума повышает культуру поведения болельщиков
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Спорт
NB!
08.02.17
Путин: прекрасное будущее для России неизбежно
МоскваРоссия Вручение государственных наград Общество
NB!
08.02.17
Пикет в Ереване: Белоруссия — фиктивный партнёр Армении по ОДКБ и ЕАЭС
ЕреванАрмения Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
08.02.17
«Продовольственные купоны — новая пощечина достоинству граждан»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
08.02.17
Для получения визы в США могут потребовать пароль от аккаунта
ВашингтонСША Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
08.02.17
Калининградский СОБР провёл обыски в службе судебных приставов
КалининградРоссия Коррупция Происшествия
NB!
08.02.17
«В кадровой политике глава Дагестана учитывает национальность»
МахачкалаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Станислав ТарасовТрамп поговорил с Эрдоганом. Что дальше?
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
08.02.17
Юлия КарнаеваКак Китайский Новый год отмечают в Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
08.02.17
Парламент Петербурга спешно одобрил запрет на встречи граждан с депутатами
Санкт-ПетербургРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
08.02.17
В ГД указали правительству на нарушения норм о перераспределении средств
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
08.02.17
Федор Конюхов побил рекорд России
РыбинскЯрославская областьРоссия Путешествия Федора Конюхова Общество
NB!
08.02.17
МВД Украины: Следующими за Гиви будут Захарченко и Плотницкий
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Президент РФ подписал закон по расширению полномочий Счетной палаты
МоскваРоссия Счетная палата РФ Экономика
NB!
08.02.17
ФАС предлагает указом снижать государственное участие в экономике
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
08.02.17
Песков о проведении Высшего госсовета Союзного государства: «Нет пока даты»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
Повышение пенсионного возраста в правительстве не рассматривается — Голодец
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Экономика
NB!
08.02.17
Дело Лапшина: в Армении требуют исключить Белоруссию из ОДКБ и отзыва посла
ЕреванАрмения Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
08.02.17
Синхрон войны: «Убийство Моторолы и Гиви — почерк один»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Директора Пулковской обсерватории проверят после согласования им новостроек
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
ещё главное