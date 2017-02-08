Жители Югры не лечатся от описторхоза

Ханты-Мансийск, , 16:28 — REGNUM В Уральском федеральном округе интенсивно распространяется описторхоз. Наибольшая интенсивность распространения этого опасного заболевания отмечена на Ямале, в Югре, Тюменской и Курганской областях, сообщается в в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном 8 февраля на портале правовой информации.

В документе отмечается, две трети мирового ареала возбудителя описторхоза приходится на территорию России. Ежегодно в стране выявляется до 30 тысяч случаев данного заболевания. Описторхоз — заболевание печени и желчевыводящих путей, вызываемое плоскими червями-паразитами, которые попадают в организм человека посредством употребления в пищу рыбы, зараженной личинками, или зараженного мяса рыбоядного животного (лисы, медведя).

В 27 регионах Российской Федерации сложились условия для формирования очагов этого заболевания. Фактором передачи описторхоза является промысловая рыба семейства карповых, которая обитает во внутренних водоемах страны, — язь, елец, лещ, плотва и др. Зараженность этих рыб личинками паразитического червя составляет от 7 до 100%. Более всего опасны в плане заражения описторхозом язь и елец.

Наиболее интенсивные показатели заболеваемости на 100 тысяч населения зарегистрированы в 2016 году в Югре (375,4), на Ямале (162,08), Тюменской (106,9) и Курганской (63,2) областях. Высокий показатель заболеваемости в Югре обусловлен тем, что около 90 процентов состоящих на диспансерном учете не прошли лечение.

Кроме того, на Ямале высокий показатель заболеваемости дифиллоботриозом — 54,8 на 100 тысяч населения. Дифиллоботриоз также является паразитарным заболеванием, сопровождающимся преимущественным поражением органов пищеварительного тракта, а также мегалобластной анемией. Его возбудителем является крупный ленточный червь, длина которого может достигать до 10 м. Заражение человека дифиллоботриозом происходит при употреблении в пищу недостаточно обработанных термальным способом или плохо просоленных рыбных продуктов, а также при разделке рыбы и недостаточно качественной обработке посуды после нее. Заразиться данным заболеванием можно не только от пресноводных рыб, но и от морских — кеты, горбуши, тихоокеанского лосося, которые нерестятся в пресноводных реках.

Главный санитарный врач России поясняет, что причиной распространения опесторхоза и дифиллоботриоза может быть и некачественная очистка сточных вод. В России используются устаревшие установки, не соответствующие проектной и фактической мощности. В результате канализационные стоки попадают в водоемы. Еще одна из проблем распространения — отсутствие на федеральном уровне протоколов лечения больных с паразитозами, а также методических рекомендаций по оказанию медпомощи пациентам с данными заболеваниями.

В постановлении главного санитарного врача России рекомендовано региональным властям выделить дополнительные средства на профилактику описторхоза и на диагностическое оборудование. Руководителям рыбных предприятий прописан комплекс мер по обеззараживанию продукции. ТО Роспотребнадзора поручено заняться профилактикой среди населения.

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