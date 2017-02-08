Стройки не будет! Махачкалинцы отстояли парк

Глава Дагестана заявил, что исторический парк и музей будут построены не на территории парка Ленинского Комсомола, а на проспекте Имама Шамиля

Махачкала, , 16:18 — REGNUM После широкого общественного обсуждения исторический парк и музей «Россия — моя история» было решено строить на проспекте Имама Шамиля, а не в парке Ленинского Комсомола. Об этом заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в своем Instagram.

По словам главы региона, проект реализуется под патронатом президента России Владимира Путина. Перед началом реализации проекта было рассмотрено семь вариантов обсуждения, после чего было решено построить его на улице Шамиля. Это сделано с учетом транспортной доступности и привлекательности для посетителей.

«Московские разработчики проекта одобрили этот участок как наиболее отвечающий правилам строительства исторического парка. А именно: место расположения будущего объекта находится в центре города, а рядом расположены вузы и школы. Экспозиционное пространство музея будет наполнено 3D-инсталляциями, панорамными кинотеатрами и проекционными экранами. Дагестанцы получат возможность на современном интерактивном уровне прикоснуться к насыщенной истории своей страны и республики, смогут приводить в парк своих детей и приглашать гостей. Этот музей станет центром духовной культуры нашего города», — написал Абдулатипов.

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Рамазан Абдулатипов о борьбе за парк: «Демократия дошла и до Дагестана»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее общественность Махачкалы резко выступила против планов строительства музея в парке Ленинского Комсомола. Была создана инициативная группа противников строительства, участники которой по очереди дежурили в парке. Выступая перед парламентом республики в понедельник, глава Дагестана заявил, что парк Ленинского Комсомола рассматривался как один из вариантов. «Но то, что люди выступили против, это хорошо. Значить демократия дошла до Дагестана», — сказал Абдулатипов.