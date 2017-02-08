Прокурор Ростова-на-Дону ответил на заявление американского сайта

Ростов-на-Дону, , 16:12 — REGNUM

Прокурор Ростова-на-Дону Петр Треглазов написал открытое письмо, в котором опровергается информация американских исследователей с сайта worldatlas.com. Обращение к главе города — председателю муниципального парламента Зинаиде Неярохиной опубликовано на официальном сайте администрации областного центра, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Напомним, на интернет-портале около года назад был размещен ТОП-10 самых небезопасных для туристов городов в Европе. Информация была основана на крупнейшей в мире базе данных Numbeo. В частности, гулять в донской столице в одиночку из-за возможных грабежей и нападений нельзя, считают американцы. Высокий уровень обусловлен вооруженным конфликтом на приграничной территории Украины.

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Прокурор обращает внимание на дату публикации статьи, а статистические данные, приведённые в материале, была актуальны в 2015 году. Опрос проводился также на сайте, поэтому он не может быть точным и достоверным.

Официальная статистика гласит, что в 2015 году в донской столице действительно был зафиксирован рост преступности на 14,4%. Но близость к Украине объясняет только лишь увеличение числа преступлений, совершенных иностранцами, а также количества фактов незаконного оборота оружия.

По итогам же 2016 года оперативная обстановка улучшилась — спад произошел на 11,5%. Также сократилось на 17% число совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, убийств — на 13,3%, изнасилований — на 18,8%, краж — на 11,1%, грабежей — на 9,7%, разбоев — на 2,5%. Кроме того, на 5,8% снизилось число преступлений, совершаемых в общественных местах, и на улицах — на 1,8%.

В заключение прокурор Треглазов отметил, что «недостоверная и неактуальная информация подрывает авторитет правоохранительной системы».