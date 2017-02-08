Саратовская область: продукты дорожают, но минимальный набор самый дешевый

В регионе продукты подорожали на 0,6%, но минимальный набор в Саратовской области самый дешевый в ПФО

Саратов, , 15:52 — REGNUM В январе 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Саратовской области составил 0,4%, на продовольственные товары — 0,6%, непродовольственные — 0,5%, на платные услуги — 0%. Такие данные привел 8 февраля Саратовстат, сообщает ИА REGNUM.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Саратовской области в январе 2017 года составила 3085,19 руб., это самый низкий показатель среди субъектов Приволжского федерального округа. В Нижегородской области и Пермском крае стоимость набора составляет 3455,76 руб. и 3625,21 соответственно. Максимальная стоимость набора — в Самарской области (3689,39 руб.).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, стоимость условного (минимального) набора рассчитывается исходя из единых для всех субъектов РФ норм потребления, утвержденных Росстатом, и используется только для сопоставления уровня цен на продукты питания по регионам РФ.

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