Минтруд предлагает защитить права сообщивших о коррупции

Москва, , 15:50 — REGNUM Законопроект о мерах защиты сообщивших о коррупционных правонарушениях разработал Минтруд, сообщает пресс-служба министерства. Инициатива прежде всего предполагает защиту трудовых прав информатора.

Согласно законопроекту, такое лицо может быть уволено, переведено на иную должность по инициативе работодателя или привлечено к дисциплинарной ответственности только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов либо на заседании иного образованного в организации коллегиального органа по противодействию коррупции, отметили в министерстве.

Одновременно в качестве меры защиты предусмотрено обязательное уведомление прокурора о подготовке к рассмотрению комиссией (иным образованным в организации коллегиальным органом) вопроса о применении дисциплинарных взысканий или увольнении лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, и обязательное представление прокурору принятого решения.

Информатор также может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь для сообщивших о коррупционных правонарушениях.

Инициатива также призвана гарантировать конфиденциальность сведений о сообщившем о коррупционном правонарушении и иных сведений, содержащихся в сообщении.