Полиция Германии эвакуировала школу в городе Борсдорф

Берлин, , 15:47 — REGNUM

Полиция Германии эвакуировала техническую школу города Борсдорф, что восточнее Лейпцига, сообщает Reuters.

Школа была эвакуирована после того, как неизвестный мужчина посоветовал студентам в нее не идти, так как у него в рюкзаке имеется взрывное устройство, заявил представитель полиции. В настоящее время идет поиск человека, спровоцировавшего эвакуацию учебного заведения. Ни он, ни взрывное устройство пока не обнаружены.

Напомним, после теракта 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине, в результате которого погибло 12 человек, в Германии повышен уровень террористической угрозы. Как следствие высокое внимание уделяется попыткам дестабилизировать ситуацию в стране.

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