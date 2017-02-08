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Полиция Германии эвакуировала школу в городе Борсдорф

Общество
Об угрозе теракта сообщил неизвестный мужчина

Берлин, 8 февраля 2017, 15:47 — REGNUM  

Полиция Германии эвакуировала техническую школу города Борсдорф, что восточнее Лейпцига, сообщает Reuters.

Школа была эвакуирована после того, как неизвестный мужчина посоветовал студентам в нее не идти, так как у него в рюкзаке имеется взрывное устройство, заявил представитель полиции. В настоящее время идет поиск человека, спровоцировавшего эвакуацию учебного заведения. Ни он, ни взрывное устройство пока не обнаружены.

Напомним, после теракта 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине, в результате которого погибло 12 человек, в Германии повышен уровень террористической угрозы. Как следствие высокое внимание уделяется попыткам дестабилизировать ситуацию в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Германии предупредили о риске терактов с химоружием

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