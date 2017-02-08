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Владелец «Яшма Золото» обвинил партнера в захвате девелоперского бизнеса

Общество
Жилые комплексы «Ново-Никольское» и «Солнечный» снова на повестке

Москва, 8 февраля 2017, 16:04 — REGNUM  Совладелец ювелирной сети «Яшма Золото» Игорь Мавлянов обратился к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой разобраться с приобретением его бывшим партнером Бабеком Гасановым девелоперских активов бизнесмена в Москве и Подмосковье по заниженной стоимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, в соответствующем письме указывается, что продажа была санкционирована банком «Открытие» в счет уплаты долга Мавлянова по поручительскому кредиту за своего контрагента — компанию «Срединный путь».

Речь, в частности, идет о долях Мавлянова в девелоперских компаниях «Агрострой» (66%) и «Рамстрой» (51%), которым принадлежат ЖК «Ново-Никольское» в Москве и ЖК «Солнечный» в Подмосковье соответственно. Другими долями этих компаний в 34% и 49% соответственно владеет основатель «Небоскреб Групп» Бабек Гасанов.

По утверждению предпринимателя, общая рыночная стоимость его активов составляет порядка 4 млрд рублей. Однако несмотря на это привлеченные Федеральной службой судебных приставов (ФССП) независимые оценщики из ООО «ТехКомСтрой» оценили их в 1,5 млрд рублей.

«Мои активы были реализованы за 1,5 млн рублей, а я остался должен банку более 234 миллионов. Обращает на себя внимание тот факт, что банк мог бы погасить всю задолженность за счет моих девелоперских активов, однако по какой-то причине согласился с их явно заниженной оценкой и никак ее не опротестовал», — сказано в письме Мавлянова Титову.

Представители «Открытия» обосновали свою заинтересованность совместными с Гасановым активами тем, что Мавлянов якобы не владеет никаким другим имуществом. Тем не менее сам предприниматель утверждает, что имеет диверсифицированный портфель активов «в десятках компаний в самых различных отраслях экономики, акциями, операционным бизнесом, недвижимостью».

«Обратиться к бизнес-омбудсмену Борису Титову я был вынужден по причине того, что информацию о ведущихся в отношении меня судебных дел и последовавших после них процессов по отъему моего имущества я получил, собственно, уже после продажи моих долей «Агростроя» и «Рамстроя» Гасанову. Столь позднее информирование объясняется тем, что судебные приставы направляли уведомления на мой старый адрес регистрации», — пояснил Мавлянов.

Помимо письма Титову, Мавлянов обратился в правоохранительные органы и подал иск в отношении Гасанова в Мещанский районный суд города Москвы с просьбой наложить арест на изменение состава акционеров принадлежащих ему компаний, а также признать недостоверными их оценку.

Напомним, что ранее из-за спорной ситуации с технадзором со стороны компании «Небоскреб Инвест», контролируемой Бабеком Гасановым, долгое время не мог быть решен вопрос с достройкой жилого комплекса «Ново-Никольское».

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По этому договору «Агрострой» получил в Сбербанке около 6,7 млрд рублей на строительство ЖК «Ново-Никольское» по договору, подписанному 1 марта 2013 года.

С 2013 года были оформлены договоры с 804 дольщиками. Сдача комплекса была запланирована на 4 квартал 2015 года, однако летом 2015 года строительство было заморожено.

Как утверждали представители застройщика ООО «Агрострой», осенью 2016 года Сбербанк одобрил «Агрострою» кредит на достройку на 419,71 млн руб при условии, что строительные работы и технадзор будут осуществляться исключительно компанией «Небоскреб Инвест» — техническим заказчиком, который несет ответственность за заморозку стройки в августе 2015 года и является структурой, аффилированной с «Небоскреб групп» Гасанова.

Вопрос о выделении этих средств так до сих пор и не решен. Тем не менее, в конце 2016 года компания самостоятельно нашла средства на достройку первого этапа первой очереди жилого комплекса и с помощью Департамента развития новых территорий города Москвы получила соответствующее разрешение.

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Строительство жилья
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