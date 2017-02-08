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В регионах России создано 40 групп по контролю за изъятием детей из семей

Общество
На «горячую линию» поступило около десятка обращений и жалоб приемных родителей

Москва, 8 февраля 2017, 15:24 — REGNUM  Около десятка обращений поступило на горячую линию Общественной палаты РФ по необоснованному изъятию детей из семей менее чем за две недели работы. Все обращения уже отрабатываются региональными общественными палатами и местными органами опеки, сообщили в ОП РФ.

В некоторых обращениях говорится, что детей изымают из-за плохой характеристики социального педагога из школы, по причине несоответствующих условий для проживания. Поступали жалобы, когда в опеке было отказано из-за отсутствия постоянной регистрации.

Также есть сообщения, что органы опеки и попечительства настаивают на проживании ребенка с одним из родителей, не учитывая мнение самого ребенка.

«Мы анализируем все обращения и отправляем их в местные общественные палаты, региональным уполномоченным по правам ребенка, органы опеки и МВД, чтобы они на местах также разбирались в этих ситуациях. Все обращения остаются и на контроле в ОП РФ», — отметила инициатор горячей линии, член ОП РФ Юлия Зимова.

При 40 региональных палатах уже созданы специальные рабочие группы, которые также будут проводить мониторинг ситуации с изъятием детей из семей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 2017 года Общественная палата РФ открыла «горячую линию» и приступила к сбору информации о случаях неправомерного изъятия детей из семей. Родители, чьи дети, по их мнению, были отобраны неправомерно, могут обратиться на горячую линию по телефону: 8−800−737−77−66 (звонок бесплатный).

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