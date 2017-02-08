В Петербурге смогут вдвое повысить предельную плату за детсады

Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 8 февраля большинством голосов проголосовало за повышение предельной платы родителей за детские сады с 10% до 20% от стоимости содержания ребенка в государственном дошкольном учреждении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ внес губернатор Георгий Полтавченко. Согласно проекту, теперь у Смольного будет возможность брать с родителей не по 10% (около 900 рублей) от средств на содержание одного ребенка, а по 20%.

При этом представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков подчеркнул, что у городского комитета по образованию якобы нет намерения повышать фактическую плату в 2017 году, то есть, законопроект необходимо принять «на всякий случай». «Сегодня родительской платы за присмотр хватает на 2,5 дня обеспечения ребенка», — добавил Шестериков.

Депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») назвал это недопустимым, забросав Шестерикова вопросами о финансово-экономическом обосновании цифры в 20%, на которые тот не смог ответить. «Сейчас родители платят 10%, а вы хотите 20%. Если вы не хотите повышать фактическую стоимость, зачем тогда этот проект?» — недоумевал Ковалев. «Просто безобразие. Что это за террорист там сидит у вас в Смольном и вам всё это подсовывает?» — добавил он.

Против высказались также фракции КПРФ и «Партии роста». Депутат от последней Максим Резник назвал этот проект скрытым повышением сборов с родителей, напомнив, что комиссия ЗакСа по образованию, культуре и науке этот документ поддержала большинством голосов: семь депутатов «Единой России» высказались за, все трое оппозиционеров голосовали против.

«Невозможно залезать в карман граждан без спроса Заксобрания. Нельзя давать правительству превентивное право на увеличение поборов с граждан. Это моя принципиальная позиция. Иначе получается многосерийный фильм ужасов. <…> Это лицемерная позиция говорить на выборах одно, а делать другое», — обратился Резник к единороссам.

Среди депутатов от партии власти против проекта высказался лишь Андрей Васильев. Он сообщил, что ему жаль Шестерикова.

«То, что мы наблюдаем сейчас в этом зале, это большая подстава вас со стороны не знаю кого, — заявил он представителю Смольного. — Этот вопрос с очень большой бородой. Мы всегда гордились, что мы на 84-м месте по уровню оплаты за детские сады. Это наше завоевание. Мне теперь перестать гордиться нашими завоеваниями или как? Зачем это нужно? Мы вам так просто этого не отдадим. Это антинародный закон. Вы пытаетесь ухудшить положение наших родителей».

Впрочем, по мнению представителя губернатора, существует «много завоеваний, которые разрушаются об экономику», кроме того, в виду текущих экономических условий растет затратная часть на присмотр за детьми.

Алексей Ковалев предложил голосовать по проекту в поименном режиме, но его поддержали лишь 15 народных избранников, так что парламент голосовал анонимно. В результате, 35 депутатов высказались за повышение платы, двое воздержались, 13 были против.

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