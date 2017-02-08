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В Китае арестованы 75 членов группировки, обвиняемых в торговле людьми

Общество
Китайские полицейские освободили 32 женщин из Вьетнама
Арест
Иллюстрация: Fidh.org
Арест

Пекин, 8 февраля 2017, 15:02 — REGNUM  Правоохранительные органы провинции Юньнань сообщили об успешном завершении спецоперации, в результате которой на территории КНР были задержаны предполагаемые члены группировки, занимающейся международной торговлей людьми.

В общей сложности были задержаны 75 граждан КНР, которых подозревают в торговле людьми. В ходе спецоперации, которая проводилась одновременно сразу в нескольких городах провинции были освобождены 32 гражданки Вьетнама. Все они были нелегально переправлены через границу для дальнейшей продажи китайским заказчикам, пишет «Наньцзао жибао».

Правоохранительные органы провинции начали расследовать дело о торговле людьми в сентябре 2015 г., когда на одном из вокзалов были задержаны гражданин КНР и жительницы Вьетнама. Как позднее установило следствие, вьетнамку незаконно ввезли на территорию КНР для последующей продажи одному из жителей Китая. Заказчик также был арестован. Мужчина сообщил полицейским, что за невесту из Вьетнама он заплатил 80 тыс. юаней ($11,6 тыс.).

В результате сегодняшней операции все члены группировки были задержаны. В ближайшие дни им будет предъявлено официальное обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы сразу нескольких провинций КНР провели крупномасштабный рейд, в результате которого удалось задержать более 150 граждан Китая, подозреваемых в торговле детьми.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае задержаны более 150 торговцев детьми

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Торговля людьми
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