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Отделения неотложки до конца года откроются во всех больницах Ленобласти

Общество
Подобные отделения, работающие по «принципу светофора», появятся и в поликлиниках региона

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 8 февраля 2017, 14:44 — REGNUM  Отделения неотложной медицинской помощи, работа которых основана на разделении потоков пациентов по степени тяжести заболевания, появятся в течение 2017 года во всех больницах Ленинградской области. Об этом сегодня, 8 февраля, на встрече с представителями регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению региона Павел Рязанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Настроены на то, чтобы в течение 2017 года по этой схеме работали все круглосуточные отделения стационаров, оказывающих круглосуточную экстренную помощь. У нас таких больниц порядка 20-ти», — сообщил Павел Рязанов.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотный проект по созданию отделений неотложной помощи в круглосуточных медучреждениях, направленный на повышение доступности медицинской помощи, стартовал в Ленобласти в прошлом году,

Идея заключается в разделении поступающих в отделения неотложки пациентов на три потока в зависимости от тяжести заболевания — в «красный», «желтый» или «зеленый» коридоры. В красном потоке — операционная и блок реанимации, в желтый поступают пациенты для оказания амбулаторной экстренной помощи, в зеленом — смотровые палаты, где после оказания помощи больных отпускают домой. Отделения будут оснащены по единому стандарту круглосуточной лабораторией, рентгенкабинетом, компьютерной томографией.

Как рассказал Павел Рязанов, в 2016 году по этой схеме уже организована работа в Пикалево, Всеволожске, Токсово, Тихвине, Выборге и ряде других населенных пунктов Ленобласти.

В такое отделение в Тихвинской больнице, по его словам, за два года обратились 357 человек. По линии скорой помощи было направлено 288, самостоятельно пришли 67 человек. Медпомощь на месте получили 357 пациентов, на амбулаторное лечение ушли 329, госпитализированы в круглосуточный стационар 28 человек (меньше 10%).

«Не будь такой схемы, госпитализация в круглосуточный стационар была бы избыточна», — подчеркнул Рязанов.

Также чиновник отметил необходимость создавать отделения неотложной помощи и в поликлиниках для обслуживания вызовов на дому и организации экстренной помощи людям. Правда такие отделения неотложки будут работать в период работы поликлиник.

Читайте ранее в этом сюжете: Круглосуточные отделения «неотложки» открываются в Ленобласти

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