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На акции протеста в Греции вышли сотни пожарных

Общество
Около 12 тыс. пожарных по всей стране могут потерять работу

Афины , 8 февраля 2017, 14:21 — REGNUM  Сотни пожарных Греции вышли на улицы Афин в знак протеста против условий найма, которые осуществляются в рамках соглашений, навязанных Греции Европейским союзом, сообщает Associated Press.

Около 1 тыс. пожарных, выкрикивая лозунги, прошли мимо парламента Греции. Суть протеста заключается в том, что у около 12 тыс. пожарных заканчивается пятилетний контракт, и они опасаются, что он не будет продлен.

Напомним, находясь в сложных экономических условиях, Греция нуждается в кредитах ЕС, однако для этого она должна пойти на жесткие условия экономии, предполагающие снижение социальных расходов, повышения налогов, а также сокращения рабочих мест.

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ «прописал» Греции сокращение долга и повышение налогов

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