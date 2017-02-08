В Мосгордуме связали нападения на медиков с отменой вытрезвителей

Москва, , 13:57 — REGNUM Участившиеся случаи нападений на медицинских работников, выполняющих свои обязанности, могут быть обусловлены ликвидацией вытрезвителей. Об этом 8 февраля в ходе совместного заседания профильных комиссий Мосгордумы заявил депутат Владимир Платонов.

По его словам, после того, как система медицинских вытрезвителей, находившаяся в ведении МВД, была упразднена, пьяных людей на улицах вынуждены подбирать медработники. При этом такие «не вполне трезвые или совсем нетрезвые» люди реагируют на ситуацию по-разному.

В ответ на это глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова напомнила, что вытрезвители и сейчас есть в некоторых регионах, однако работают на коммерческой основе. По ее словам, с учетом опыта других регионов в Москве нужно тоже выработать какой-либо вариант решения проблемы.

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, в свою очередь, отметил, что сейчас в Москве найденного на улице пьяного помещают в общесоматическую больницу. Таких пациентов, по его словам, в приемных покоях довольно много. После отрезвления они покидают медучреждение самостоятельно.