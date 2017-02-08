44% граждан РФ высказались за восстановление смертной казни: опрос

Москва, , 13:55 — REGNUM За последние 20 лет в России в целом отмечается тенденция снижения числа граждан, которые поддерживают смертную казнь как меру наказания. Но 44% опрошенных высказались «за» восстановление и расширение смертной казни. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Так, 32% опрошенных считают, что смертную казнь следует восстановить в прежних размерах (так, как это было в начале 90-х годов), а 12% уверены, что следует расширить применение смертной казни.

За полную отмену смертной казни высказались 16%, а 25% полагают, что следует сохранить нынешнее положение (исполнение смертных приговоров приостановлено, суды перестали выносить смертные приговоры). 15% затруднились ответить.

Опрос проведен 20−23 января 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.