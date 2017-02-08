Среда, 08 Февраля 2017 года
14:36:23 МСК

44% граждан РФ высказались за восстановление смертной казни: опрос

Общество
Опрос «Левада-центра»

Москва, 8 февраля 2017, 13:55 — REGNUM  За последние 20 лет в России в целом отмечается тенденция снижения числа граждан, которые поддерживают смертную казнь как меру наказания. Но 44% опрошенных высказались «за» восстановление и расширение смертной казни. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Так, 32% опрошенных считают, что смертную казнь следует восстановить в прежних размерах (так, как это было в начале 90-х годов), а 12% уверены, что следует расширить применение смертной казни.

За полную отмену смертной казни высказались 16%, а 25% полагают, что следует сохранить нынешнее положение (исполнение смертных приговоров приостановлено, суды перестали выносить смертные приговоры). 15% затруднились ответить.

Опрос проведен 20−23 января 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отмена моратория на смертную казнь: за и против
Главное сегодня
NB!
08.02.17
МВД Украины: Следующими за Гиви будут Захарченко и Плотницкий
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Президент РФ подписал закон по расширению полномочий Счетной палаты
МоскваРоссия Счетная палата РФ Экономика
NB!
08.02.17
ФАС предлагает указом снижать государственное участие в экономике
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
08.02.17
Песков о проведении Высшего госсовета Союзного государства: «Нет пока даты»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
В Кремле прокомментировали планы США о пересмотре ядерной доктрины
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
08.02.17
Повышение пенсионного возраста в правительстве не рассматривается — Голодец
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Экономика
NB!
08.02.17
Синхрон войны: «Убийство Моторолы и Гиви — почерк один»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Директора Пулковской обсерватории проверят после согласования им новостроек
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
08.02.17
Бои в Донбассе: ДНР просит перемирия после гибели Гиви. Киев отказал
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Мария МамиконянБольшая стирка, или Как выполнить поручение Путина без профанации
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
08.02.17
МЧС: более 9 тыс. крымчан остались без света
СимферопольРоссия Аварии на электросетях Происшествия
NB!
08.02.17
Песков: Убийство Гиви — попытка дестабилизировать ситуацию в Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Станислав СтремидловскийВсемирная церковь: новые успехи Ватикана в 2017 году — реальность и прогноз
Ватикан Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
08.02.17
Украина пытается вооружиться в Азербайджане: подробности и комментарии
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
МИД РФ разочарован выдачей блогера Лапшина Азербайджану
МоскваРоссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
08.02.17
В России сократилось число партий, которые могут участвовать в выборах
МоскваРоссия Партийное строительство Политика
NB!
08.02.17
Владимирцы создали очереди в жилинспекции из-за роста оплаты за ОДН
ВладимирРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Экономика
NB!
08.02.17
Станислав СтремидловскийК чему приведет «развод» Польши с Германией и Евросоюзом
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
08.02.17
Убийство Гиви в Донецке: подробности
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Законопроект о бессрочной бесплатной приватизации жилья прошел II чтение ГД
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
08.02.17
Не дождетесь: белгородский губернатор опроверг слухи о своей отставке
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Полпредом Чувашии при президенте РФ стал экс-чиновник и советник Улюкаева
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное