На Среднем Урале бастующим транспортникам начали перечислять зарплату

Сысерть, Свердловская область, , 13:43 — REGNUM В Свердловской области бастующим сотрудникам муниципального автотранспортного предприятия Сысерти начали выплачивать долги по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Руководитель региональной пресс-службы надзорного ведомства Марина Канатова уточнила, что на счета предприятия были перечислены 1,9 миллиона рублей, которые пойдут в счёт частичного погашения образовавшейся перед сотрудниками задолженности по зарплате. Также она подчеркнула, что прокуратура дополнительно организует проверку по сумме долга. Изначально было установлено, что общая задолженность составляет 6,8 миллионов рублей. Однако в управлении предприятия считают, что общий долг составляет порядка трёх миллионов. «Мы проведём повторную проверку по сумме задолженности», — сообщила Марина Канатова.

Также в местной прессе появилась информация о том, что после получения части зарплаты сотрудники муниципального предприятия намерены провести собрание и поставить вопрос о прекращении забастовки, сообщает «Уралинформбюро».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, несколько десятков сотрудников АТП Сысерти начали бессрочную забастовку 20 января текущего года. Причиной протеста послужила частичная невыплата заработной платы с осени прошлого года. Была организована проверка, по итогам которой было установлено, что за период октябрь — декабрь 2016 года перед 85 работниками муниципального предприятия образовалась задолженность по зарплате порядка семи миллионов рублей. По данному факту, на основе представленных прокуратурой материалов, региональное Следственное управление СК России возбудило уголовное дело.

Проблемы возникли после того, как на предприятии была введена процедура банкротства. Счета АТП были заморожены и на них перестали поступать средства. В конце января при содействии надзорного ведомства удалось добиться разморозки счетов, а также было поступление в размере полумиллиона рублей, которое пошло в счёт погашения долга. Как заявляли протестующие, выплаты производились тем сотрудникам, которые не принимали участие в забастовке.

Отметим, что прокурор Свердловской области Сергей Охлопков проинформировал губернатора Евгения Куйвашева о ситуации на муниципальном транспортном предприятии города Сысерть.

Напомним, что ещё одно уголовное дело в отношении автотранспортного предприятия Сысерти было возбуждено в декабре 2016 года. Речь идёт о сокрытии от налогов суммы в размере семи миллионов рублей. По версии следствия, в 2106 году у предприятия начались финансовые проблемы, и образовалась задолженность по налогам в размере 11 миллионов рублей. И в этот период, неустановленное пока лицо осуществило вывод активов, чтобы не оплачивать недоимку. Также продолжается проверка, по итогам которой будет установлена законность процедуры банкротства муниципального предприятия.

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