В Пензе открылся детский православный социально-реабилитационный центр

Пенза, , 13:29 — REGNUM В Пензе состоялось официальное открытие детского социально-реабилитационного центра «Серафим» на улице Максима Горького. Освящение центра совершил Высокопреосвященнейший Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе епархии.

Владыка Серафим обратился к присутствующим с приветственным словом и вручил сладкие подарки детям.

Задачей первого в Поволжье православного центра является помощь семьям и, в первую очередь, детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. С января 2017 года в центре уже проживают несколько детей, с которыми занимаются воспитатели. Одновременно в социально-реабилитационном центре могут находиться 15 детей.