Для мероприятий ВФМС-2017 задействуют олимпийские объекты Сочи

Москва, , 13:26 — REGNUM «Я думаю, что с точки зрения той инфраструктуры, которая была создана в Сочи под Олимпиаду, это как раз с экономической точки зрения самая правильная вещь, потому что мы полностью загружаем инфраструктуру Сочи», — сказал Сергей Кириенко.

«С точки зрения того, чтобы собрать 20 тысяч участников фестиваля, инфраструктура олимпийского парка в Сочи подходит идеально», — подчеркнул он.

Он также отметил, что в программу фестиваля заложены поездки иностранных делегаций по России.

«Часть программы фестиваля будет в Москве, часть — практически по всей территории России от Калининграда до Владивостока, Севастополя», — добавил Сергей Кириенко.

По его словам, фестиваль станет очень важным событием для России.

«С одной стороны, мы выступаем как гостеприимные хозяева, с другой, проведение в России Всемирного фестиваля молодежи и студентов — это возможность для самих себя определить, что такое молодежная политика, что должно делать государство, общество и сама молодежь», — добавил Сергей Кириенко.

Кроме того, первый заместитель руководителя Администрации президента сообщил, предложил подумать над расширением количества городов региональной программы фестиваля, которых в настоящее время шесть.Основные мероприятия фестиваля пройдут в Сочи и Москве, а региональная часть запланирована во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Севастополе, Симферополе и Калининграде.«Я бы предложил подумать над расширением количества городов. Пока по линии Росмолодежи отработано 6 городов, которые принимают делегатов конференции, навязывать регионам это не надо», — сказал Сергей Кириенко, добавив, что «надо дать возможность другим регионам, если у них будет такое желание».Врио руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Алексей Паламарчук в ходе первого заседания Оргкомитета ВФМС отметил, что в региональной программе примут участие более двух тысяч иностранных гостей.«Проведение фестиваля будет выведено за пределы одного города, и предполагается проведение более чем в 6 городах по всей территории Российской Федерации. В региональной программе примут участие более двух тысяч иностранных молодых граждан. В связи с этим обращаемся с просьбой к высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить реализацию и финансирование региональных программ, включая прием иностранных граждан», — сказал Алексей Паламарчук.Сергей Кириенко также предложил проработать визовый вопрос для иностранных участников форума.

«Нам надо будет понять, как сделать проще. Нам надо уменьшить до минимума бюрократические процедуры, мы зовем к нам в гости. Приезжающих иностранцев не 10−20 тысяч, но все равно много. Поэтому нам надо будет сделать в следующей логике — это должно быть максимально комфортно и удобно для приезжающих гостей, раз уж мы их зовем. Не хотелось бы, чтобы они наталкивались на бюрократическую процедуру, при этом абсолютный приоритет безопасности не обсуждается. Приглашая людей в гости, мы должны быть абсолютно уверены, что все пройдет безопасно», — добавил Сергей Кириенко, — Исходя из этого давайте все взвесим, что будет проще и быстрее — упрощенная процедура оформления виз или безвизовый въезд? Давайте это проработаем».

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, обратившись к Сергею Кириенко, обозначил проблему с бронированием билетов для иностранных участников фестиваля. По его словам, до конца марта компания должна понимать не только общее количество участников фестиваля, которых необходимо привезти в Россию, но и понимать, из каких стран будут эти участники. В противном случае, отметил Виталий Савельев, может возникнуть проблема с бронированием билетов. В ответ Кириенко подчеркнул, что это тот же вопрос содействия организации транспортного обеспечения фестиваля.«Мы должны будем предельно точно положить поштучно количество билетов: у нас из этих 20 тысяч — 10 тысяч российских граждан, 10 — иностранные. Соответственно, российских мы, может быть, еще поездами довезем, с иностранными — мы повезем их только авиакомпаниями. Но очевидно, это надо делать «Аэрофлотом», поскольку мы, как принимающая сторона, оплачиваем, тогда логичнее сделать это с использованием российских авиакомпаний. Мы должны предельно понимать — откуда, куда, сколько человек и на какую дату. Времени — до 31 марта, для этого вполне достаточно», — цитирует Сергея Кириенко РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван «консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие».

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