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Самарским льготникам положено на лекарства 807 рублей в месяц на человека

Общество
В 2017 году

Самара, 8 февраля 2017, 13:15 — REGNUM  В Самарской области число лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи лекарственными препаратами, постоянно растёт. Если установленный федеральным законом в 2012 году норматив финансовых затрат на эти цели составлял 604 рублей в месяц на одного человека, то в 2017-м он прописан в размере 807,2 рублей. Такие данные были озвучены на заседании общественной комиссии при комитете по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы, сообщает ИА REGNUM.

По информации регионального Минздрава, на текущий год финансирование выделено исходя из количества льготополучателей по состоянию на 1 октября 2016 года (64 тыс. 943 человек), в то время как право на получение льготных препаратов по данным на 1 января 2017 года имеют уже свыше 79 тыс. жителей.

Согласно статистике ведомства, в 2016 году по федеральной программе льготного лекарственного обеспечения более 52 тыс. обратившимся пациентам выписано 821 тыс. 125 рецептов на льготные препараты. По территориальной программе льготного лекарственного обеспечения свыше 140 тыс. льготополучателей обеспечены лекарственными препаратами бесплатно более чем по 1 млн рецептов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным анализа Минздрава Самарской области, в регионе 92% всех выделенных финансовых средств расходуется на четыре нозологии — сахарный диабет, онкология, психиатрия, бронхиальная астма. В связи с этим возникает проблема — финансовые средства выделяются на человека независимо от количества имеющихся у него заболеваний. Один пациент может нуждаться в лечении сразу нескольких высокозатратных заболеваний одновременно.

Между тем, льготники, которые не имеют особых проблем со здоровьем, предпочитают отказываться от набора социальных услуг в пользу получения единовременной денежной выплаты. Это также отражается на общей обеспеченности финансовыми ресурсами, отметили в областном Минздраве.

Дополнительной нагрузкой на систему организации льготного лекарственного обеспечения населения стала передача на региональный уровень полномочий по обеспечению лекарственными препаратами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями. Для лечения этих тяжелых наследственных заболеваний требуется постоянное назначение дорогостоящих лекарственных препаратов.

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