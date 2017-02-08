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Песков – об угрозах Учителю: «Нападки со стороны экстремистов недопустимы»

Общество
В Минюсте сообщили, что организация «Христианское государство — Святая Русь» официально не зарегистрирована

Москва, 8 февраля 2017, 13:02 — REGNUM  Нападки со стороны экстремистов на российского режиссёра Алексея Учителя в связи с ещё не вышедшим на экраны художественным фильмом «Матильда» недопустимы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 8 февраля.

Комментируя скандал вокруг художественного фильма, в котором фигурирует российский император Николай Второй, Песков отметил, что Учителю поступают угрозы со стороны организации «Христианское государство — Святая Русь». Консультация в Минюсте показала, что такая организация официально не зарегистрирована.

«То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, — сказал Песков. — Подобные действия абсолютно недопустимы».

Напомним, в начале февраля Учитель заявил, что намерен пожаловаться на депутата Госдумы Наталью Поклонскую («Единая Россия») в Генеральную прокуратуру за её необоснованную критику в адрес «Матильды».

Читайте подробнее: Алексей Учитель жалуется на Поклонскую в прокуратуру за критику «Матильды»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля члены Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России разместили в интернете открытое письмо в поддержку «Матильды». В обращении говорится, что в российские кинотеатры приходят письма от организации «Православное государство — Святая Русь». В посланиях авторы угрожают прокатчикам, которые собираются показать картину.

«В этих письмах содержатся призывы к поджогам кинотеатров и насильственным действиям», — говорится в обращении.

Читайте подробнее: Российские кинематографисты заступились за фильм «Матильда»

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Учитель направил обращение в Генеральную прокуратуру. По мнению адвоката Учителя Константина Добрынина, необходимо проверить действия общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» на наличие экстремизма.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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