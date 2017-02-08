Дочь короля Таиланда станет послом доброй воли ООН

Бангкок, , 12:54 — REGNUM Дочь нового короля Таиланда Пхумипона Адульядета, принцесса Баджракитиябха Махидол станет послом доброй воли ООН, сообщает Reuters.

Принцесса будет способствовать развитию реформы правосудия, а также заниматься вопросами пенитенциарной системы, в частности, содержанием в тюрьмах женщин. Работать она будет как в Таиланде, так и в значительной части Юго-Восточной Азии.

«Она себя не ставит выше закона, и ее желание состоит лишь в том, чтобы помочь реформировать систему правосудия», — заявил представитель Управления ООН по наркотикам и преступности Джереми Дуглас.

Напоминаем, принцесса Баджракитиябха, дочь нового короля Таиланда, служила послом Таиланда в Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, а также послом в Австрии.