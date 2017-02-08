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К 2020 году в России будут трудоустроены 50% инвалидов – Топилин

Общество
Это выполнимо: в ряде регионов уровень трудоустройства инвалидов достаточно высокий

Москва, 8 февраля 2017, 12:42 — REGNUM  Увеличить число работающих инвалидов до 50% от общего числа — вполне выполнимая задача. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на селекторном совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ по вопросам занятости инвалидов, сообщили в Минтруда РФ.

«В нашей стране имеют работу лишь 950 тысяч инвалидов, что составляет 25% от общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте. Перед нами стоит задача к 2020 году увеличить численность занятых инвалидов до 50%. Это выполнимо: в ряде регионов уровень трудоустройства инвалидов достаточно высокий», — считает глава Минтруда.

Кроме того, Топилин добавил, что возглавляемым им ведомством утверждены целевые прогнозы показателей в области содействия занятости населения, в том числе по трудоустройству инвалидов.

«Мы с вами договорились о переформатировании работы служб занятости таким образом, чтобы они шли к инвалидам и помогали им в трудоустройстве, не дожидаясь обращений», — напомнил Топилин и уточнил, что в ближайшее время регионам нужно завершить работу по сбору данных по инвалидам от различных организаций соцсферы.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России проживают более 13 млн инвалидов, что составляет около 9% населения страны, и свыше 40 млн маломобильных граждан (27,4% населения).

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