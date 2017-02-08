Картина ярославского заключенного отмечена на всероссийском конкурсе

Ярославль, , 12:37 — REGNUM На конкурсе православной живописи осужденных «Явление» специальной грамотой отмечена картина заключенного из колонии Рыбинска Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УФСИН.

Конкурс был организован Федеральной службой исполнения наказаний совместно с Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению Русской Православной Церкви. Тематика работ, представленных к участию, отражала примеры служения Русской Православной Церкви в исправительных учреждениях с начала 90-х годов прошлого века.

При подведении итогов основного этапа конкурса работа осужденного исправительной колонии №2 уголовно-исполнительной системы Ярославской области была отмечена Благословенной грамотой председателем Синодального отдела по тюремному служению Русской Православной Церкви епископом Красногорским Иринархом.

На самом деле это не первая работа осужденного, которая получает признание. Он пишет в основном иконы и картины на библейские мотивы. Способности к живописи осужденный открыл именно в стенах учреждения.