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В столице Северной Осетии коммунальщики обогревают улицу

Общество
Жильцы многоквартирных домов при этом мерзнут

Владикавказ, 8 февраля 2017, 12:31 — REGNUM  Большая часть тепловых сетей столицы Северной Осетии находится в неудовлетворительном состоянии. Изношенность теплоизоляции труб составляет 61%. Повреждения или отсутствие теплоизоляции приводят к сверхнормативным потерям энергии. Такие выводы сделали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Северной Осетии по итогам рейдов в рамках проекта «С теплом — труба».

При обследовании 100 объектов тепловых сетей дворовых территорий и социальной инфраструктуры города «фронтовики» выявили несколько трубопроводо, где теплоизоляция повреждена не только частично, но и по всему периметру участка, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе ОНФ. Тепло уходит на воздух, а жители жалуются на холод в квартирах, отметил один из членов отделения ОНФ Мурат Тамаев.

Так, голые трубы проходят по всей длине трех жилых домов № 12, 15 и 17 по переулку Автобусному. Наиболее проблемной оказалась также ситуация по адресам Доватора, д. 7, Шмулевича, д.16, Ватутина, д. 17 и на переулке Охотничий.

В такой ситуации повышение тарифов на тепло выглядит издевательством. «Люди не будут исправно платить, если они мерзнут в своих домах. Тепло в трубах — самая действенная агитация для населения», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Купцов.

Все данные по нарушениям, полученные в ходе рейдов «фронтовиков», будут переданы в городскую и районные администрации. Остается только ждать, как скоро будут приняты меры по устранению потерь тепла в жилых домах.

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Напомним, подготовка к отопительному сезону 2016−2017 годов всех объектов жилищно-коммунального хозяйства находилась под контролем властей Северной Осетии. Особое внимание было уделено, как сообщалось правительством, бесперебойной работе котельных, водопроводных и тепловых сетей.

В ходе подготовки было отмечено, что состояние теплового хозяйства республики вызывает особую тревогу в связи с проведением конкурсного производства в ОАО «Владикавказские тепловые сети». Этот процесс требует особого режима работы, затрудняет использование счетов и движение денежных поступлений.

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