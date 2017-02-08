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«Госдума снимает ажиотаж вокруг бесплатной приватизации»

Общество
Законопроект о бессрочной бесплатной приватизации Госдума обсудит в третьем чтении 10 февраля
Двор
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Двор

Москва, 8 февраля 2017, 12:30 — REGNUM  Законодатель снимает ажиотаж, возникавший каждый раз в связи с приближением планируемой даты завершения бесплатной приватизации жилья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом заявил депутат Госдумы Александр Сидякин («Единая Россия»).

«Принятые ранее решения о продлении приватизации на год-два не снизили количество заявлений граждан, поступающих в органы муниципальной власти», — отметил парламентарий.

По его словам, «собственная квартира для наших граждан — это больше, чем недвижимое имущество». «Это то, что можно оставить детям, завещать внукам. Через сознание собственности формируется позиция активного, ответственного гражданина. Потому что собственность в квартире — это собственность в доме, это желание участвовать в жизни двора, улицы, и это очень важно», — заявил депутат.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о бессрочной бесплатной приватизации в России. Бесплатно приватизировать жилье смогут все граждане России.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о бессрочной бесплатной приватизации жилья прошел II чтение ГД

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Приватизация жилья
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