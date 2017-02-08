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Обнародовано видео с места гибели командира батальона «Сомали» Гиви

Общество
Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых погиб утром 8 февраля в рабочем кабинете, где раздался взрыв и начался пожар
Место взрыва
Иллюстрация: Скриншот с видео Опубликовано видео с места взрыва, при которм убит Гиви
Место взрыва

Донецк, 8 февраля 2017, 12:22 — REGNUM  На портале YouTube обнародовано короткое видео с места взрыва в Донецкой народной республике (ДНР), в результате которого погиб командир батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви).

На кадрах видно, что взрывом и последующим возгоранием серьезно поврежден фасад 5-этажного здания, где находился кабинет Михаила Толстых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых погиб утром 8 февраля в рабочем кабинете, где раздался взрыв и начался пожар. Гиви, находившийся в помещении, скончался от полученных ранений.

По факту теракта было возбуждено уголовное.

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