Обнародовано видео с места гибели командира батальона «Сомали» Гиви Общество Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых погиб утром 8 февраля в рабочем кабинете, где раздался взрыв и начался пожар

Донецк, , 12:22 — REGNUM На портале YouTube обнародовано короткое видео с места взрыва в Донецкой народной республике (ДНР), в результате которого погиб командир батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви). На кадрах видно, что взрывом и последующим возгоранием серьезно поврежден фасад 5-этажного здания, где находился кабинет Михаила Толстых. Как ранее сообщало ИА REGNUM, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых погиб утром 8 февраля в рабочем кабинете, где раздался взрыв и начался пожар. Гиви, находившийся в помещении, скончался от полученных ранений. По факту теракта было возбуждено уголовное. Читайте также: Силовики ДНР оцепили здание, где погиб Гиви Читайте также: Источники украинской полиции «видели» убийство Гиви

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