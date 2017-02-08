«Тихий ужас» в детсадах Салехарда перерос в громкий конфликт

Салехард, , 12:20 — REGNUM Ямальских единороссов обвинили в самопиаре на детях в ходе рейдов в рамках партийного проекта «Здоровое питание». В Салехарде разгорелся конфликт между «тяжеловесами» регионального отделения «Единой России» — сити-менеджером Иваном Кононенко и депутатом Заксобрания ЯНАО Людмилой Ивановой. На прошлой неделе, 31 января, рабочая группа партийного проекта ЕР «Здоровое питание» посетила дошкольные учреждения города Салехарда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Местами рейд вызывал тихий ужас»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России», партийцы обнаружили немало нарушений. К примеру, в пищеблоках и столовых находятся грязные тряпки, открытые мусорные вёдра, персонал работает в грязных халатах, посуда со сколами и плохо помыта, шкафчики с бытовой химией в помещении, где умываются дети, не заперты.

Кроме того, в некоторых детских садах были найдены продукты, недопустимые для питания детей дошкольного возраста, такие как бочковая селёдка, яичный порошок и апельсины, покрытые плесенью. В списке нарушений — замечание на остывшую еду. В детском саду «Золотая рыбка» дети с удовольствием ели суп, а вот макароны были холодными. Поэтому отходы продуктов питания составили 19%, сделала вывод рабочая группа. Заведующая детсадом оправдывалась: кухня находится в другом здании, и пока блюда несут до детей по улице, они успевают остыть.

Координатор регионального проекта «Здоровое питание» Людмила Иванова известна не только на региональном уровне своей борьбой с вендинговой торговлей в школах, то есть с автоматами, торгующими жевательными резинками, лимонадами, снеками, шоколадками и прочими «перекусами». В 2012 году она оказалась в центре межнационального скандала после одного из ее визитов на центральный рынок Салехарда. Группа предпринимателей даже обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить в отношении регионального парламентария уголовное дело за якобы оскорбительные высказывания в их адрес.

Нынешняя широко обсуждаемая в социальных сетях проверка питания детей в детских садах проходила с участием корреспондентов регионального издания «Красный Север». «Местами рейд вызывал тихий ужас» , — сообщает «КС». Отмечается низкая зарплата работников кухни — 12 тыс. рублей в условиях Крайнего Севера. Отсюда нехватка работников, которые не успевают держать детсадовские кухни в опрятности.

«Не надо пиариться за счет детей!»

Сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко, который с 2012 года является главой администрации столицы Ямала, раскритиковал действия однопартийцев, уличая их в некомпетентности, непрофессионализме и предвзятости. «Насколько может быть квалифицированной их оценка, если они неоднократно на совещаниях путали элементарные вещи: СанПиН и СНИП, санитарные и строительные нормы?» — официально заявил Иван Кононенко через пресс-службу горадминистрации.

«К сожалению, рейдовые мероприятия в Салехарде носят стихийный характер, отсутствуют график и порядок проведения контрольных мероприятий, что не соответствует требованиям, установленным законодательством в области общественного контроля», — заявил Кононенко, напомнив, что в Салехарде сформирована муниципальная рабочая группа по реализации регионального проекта «Здоровое питание». И состоит она из компетентных и квалифицированных специалистов, представителей общественников и членов родительского комитета.

«Почему региональный координатор не взаимодействует с муниципальными органами управления? На основании чего сделан вывод о том, что больше всего замечаний к школьному питанию именно в окружной столице?» — спрашивает Людмилу Иванову сити-менеджер. И отмечает, что за все время реализации проекта «Здоровое питание» его региональный координатор, Людмила Иванова, не направляла акты, содержащие выводы о результатах общественной проверки и рекомендации по устранению выявленных нарушений».

Замечания, сделанные членами группы общественного контроля под руководством Людмилы Ивановой, сити-менеджер Салехарда называет необоснованными. Сельдь, которая используется в рационе питания детей, входит в список рекомендуемых СанПиНом продуктов. Яичный порошок — это важный источник витаминов, и не запрещен к использованию в детском питании, поясняет Кононенко. Что касается апельсинов, то на момент проверки администрацией детского сада на глаза комиссии попались подлежащие возврату фрукты. На момент проверки апельсины в меню не входили и на столы детям не попали.

«За счет детей не надо поднимать себе политический рейтинг, а надо сделать что-то доброе и нужное. Мы обязательно доведем до родителей, наших салехардцев, по каждому пункту, которые нам «приписали» — как было на самом деле и как дела обстоят сейчас», — заявил Иван Кононенко.

«За последние три года мы проделали большую работу по реконструкции зданий детских садов, по их перепланировке, во многом это стало возможным благодаря поддержке окружных властей. А где были общественники, когда в детских садах горшки примерзали к полу? Ведь у «Единой России» есть хорошие проекты, которые поддерживают строительство школ, детских садов и площадок, а есть люди, которые за счет партии просто хотят получить политические дивиденды. А мы смогли за несколько лет привести все в порядок», — заявляет Кононенко, который сам состоит в «Единой России» с первых дней ее образования.

Помимо партийных деятелей в ЯНАО контроль за качеством питания в детских садах производится территориальным отделом Роспотребнадзора. Последние проверки показали нарушения в детском саду «Светлячок» города Губкинского. Там выявили нарушения в организации питания детей, недочеты в документации и отсутствие умывальника для рук на кухне. Также в детском саду «Родничок» города Ноябрьска нарушались требования к мытью столовой посуды, в питании детей использовался изюм с истекшим сроком годности, сотрудниками детского сада нарушались требования к прохождению периодического медицинского осмотра. Общая сумма штрафов составила 36 тысяч рублей. При этом в открытой информации о проведенных проверках и их результатах детские сады Салехарда в нарушителях не числятся.

Публичный конфликт депутата Людмилы Ивановой, которую в социальных сетях прозвали местной «Летучей» за внезапность проверок столовых школ и детсадов, и сити-менеджера Салехарда в местном отделении «Единой России» не комментируют. В Заксобрании региона сообщили, что депутат находится в постоянных разъездах по округу с проверками. Сейчас проверяет работу «зимников» и вернется не скоро. «Иванова — активный депутат. Ее трудно застать на месте», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении регионального парламента.

Собственный источник в региональном отделении партии считает конфликт между видными единороссами Ямала неправильным подходом к дискуссионному хозяйственному вопросу. «В этом конфликте нет политической подоплеки, — сказал источник корреспонденту ИА REGNUM. — Есть хозяйственный момент, обсуждение которого происходит, к сожалению, в форме публичного спора, а не диалога».