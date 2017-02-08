Петербургу не хватает денег на депортацию нелегальных мигрантов

Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM Северной столице не хватает средств на выдворение нелегальных мигрантов, поэтому полицейские задерживают их не так часто, как могли бы. Об этом сообщил 8 февраля глава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов, отчитываясь перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Умнова, мигранты совершают каждое девятое преступление в Петербурге, но степень общественной опасности этих деяний не вызывает особой тревоги, треть из этих преступлений связана с использованием подложных документов.

В 2016 году штрафы на нелегальных мигрантов налагались 40 тыс. раз, около 1 тыс. раз — на юридические лица, компании, которые незаконно нанимают гастарбайтеров.

«Но отсутствие должного финансирования для их отправки на родину, можно сказать, связывает нам руки по борьбе с нелегальной миграцией», — сказал Умнов. В 2016 году выдворить удалось лишь 1339 нелегалов из 2,5 тыс. иностранцев, которые находились в центре временного содержания.

«Мы готовы увеличить это количество и доставлять в центр в два, в три раза больше. Но здесь стоит вопрос именно в выдворении, необходимы деньги на билеты на самолет», — сказал Умнов.

В целом, подчеркнул начальник полицейского Главка, денег полиции не хватает и на проведение судебных, экономических экспертиз, и на собственное содержание правоохранителей. Хотя в условиях сокращения финансирования ГУ МВД уже исключило «неактуальные траты», но, по сравнению с 2014 годом, объем средств, выделяемых, например, на статьи капитального строительства, упал в три раза.

«Заметно затормозился вопрос обеспечения сотрудников жильем. Единовременные выплаты получили лишь 11 человек, три семьи погибших сотрудников и восемь многодетных. Почти 40% автопарка также выработали свой ресурс и подлежат списанию», — сообщил начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.