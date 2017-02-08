Силовики ДНР оцепили здание, где погиб Гиви

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС

Донецк, , 11:59 — REGNUM В Донецкой народной республике (ДНР) оцепили здание, где в результате теракта погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви). Об этом сообщает в среду, 8 февраля, РИА Новости.

«Ближе чем на 200 м никого к зданию не подпускают, — говорится в сообщении. — В самом здании на нескольких этажах выбиты стекла, оконные проемы покрыты копотью, оно по периметру оцеплено ополченцами».

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в ДНР в результате теракта погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

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