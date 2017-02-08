На Урале в продовольственных карточках видят новые возможности

Для реализации социальной роли государства и для российских производителей, которые получат надежный сбыт своей продукции

Челябинск, , 11:47 — REGNUM Адресная продовольственная помощь в России позволит точечно помогать нуждающимся и поддержит российских сельхозпроизводителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Сергей Зырянов.

Инициатива введения продуктовых карточек, озвученная главой Минпромторга Денисом Мантуровым 7 февраля на заседании фракции партии «Единая Россия», была положительно воспринята в челябинском филиале РАНХиГС. Как отметил Сергей Зырянов, в нашей стране обозначается, но порой робко развивается, система адресной поддержки. Запуск такой программы поможет более точечно, адресно оказывать помощь нуждающимся слоям населения, а также дополнительно простимулирует отечественного производителя продуктов питания, что немаловажно в условиях необходимости развития собственной продовольственной базы.

Эксперт отметил, что предлагаемая мера может быть постоянной, так как лица, нуждающиеся в помощи продуктами питания, в большей или меньшей степени в обществе будут в любом случае. Профессор указал, что в настоящее время в России таких нуждающихся свыше 20 млн человек. Введение карточек помогло бы снизить это количество, но совсем искоренить проблему не удастся. В обществе, в том числе и на Западе, всегда будет определенное количество людей, которые не смогут себя обеспечивать в полной мере.

Вместе с тем Сергей Зырянов считает, что граждане, которым будет предложена помощь, охотно ее воспримут и вряд ли будут стыдиться получения карточек на продовольствие.

Как сообщало ИА REGNUM, Денис Мантуров, оглашая инициативу Минпромторга РФ, обозначил, что определенным слоям населения будут зачислятся некие баллы на специальную карту. Этими баллами граждане смогут рассчитываться за продовольственные товары, но российского производства. В частности, обозначались такие группы товаров, как овощи, фрукты, мясо, рыба и молочная продукция. Также баллами с карточки можно будет оплачивать семена и саженцы для подсобного хозяйства.

Вместе с этим глава Минпромторга РФ пояснил, что баллы не будут накапливаться, и месячный лимит сгорит, если не будет потрачен. Программа создается для поддержки малоимущих граждан РФ и позволит им приобретать качественные продукты. С другой стороны, в ведомстве рассчитывают на поддержку отечественных сельхозпроизводителей.

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