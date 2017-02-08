Петербург назвали наименее криминогенным субъектом Федерации

При этом около 40% горожан не удовлетворены своей безопасностью

Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Санкт-Петербург является наименее криминогенным субъектом Федерации по такому критерию, как уровень преступности. Об этом во время отчета перед городским парламентом сообщил глава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уровень преступности определяется по числу преступлений на 100 тыс. жителей региона, в Петербурге этот показатель составил 1002 преступления в 2016 году, средний показатель по России — 1474 преступления.

Сергей Умнов добавил, что, по данным мониторинга общественного мнения, около 60% петербуржцев удовлетворены работой полиции и чувствуют себя защищенными.

«Правоохранительную сферу граждане не причисляют к разряду проблемно-насущных, они готовы обращаться за помощью в правоохранительные органы. За год примерно 1 млн обращений поступило в полицию», — сказал Умнов.

Он сообщил, что в прошлом году общий массив преступлений в Петербурге, включая тяжкие и особо тяжкие, сократился на 7%.

Ранее в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что количество убийств в Санкт-Петербурге в настоящее время сопоставимо с количеством подобных особо тяжких преступлений в Ленинграде в 1980 году.

В 2016 году в городе на Неве совершено 212 убийств. Согласно имеющимся данным, это несколько больше, чем годом ранее: в 2015 году жертвами преступников в Петербурге стали 203 человека.

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