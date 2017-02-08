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Льготы на Колыме перераспределили с учётом адресности и нуждаемости

Общество
Все регулярные и единовременные выплаты сохраняются, заверил губернатор региона

Магадан, Магаданская область, 8 февраля 2017, 11:58 — REGNUM  Изменение порядка предоставления льгот в Магаданской области вызвано необходимостью перенаправить средства на поддержку наиболее нуждающихся малоимущих жителей региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики правительства области 7 февраля, пояснив, что льготы не отменяли, а перераспределили из-за необходимости соблюдения принципа адресности и применения критерия нуждаемости.

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Финансирование социальных обязательств в 2017 году не будет уменьшено, заверил глава Колымы Владимир Печеный. «Сегодня регулярными мерами социальной поддержки охвачен каждый четвёртый житель Магаданской области», — сообщил губернатор.

По его словам, все регулярные и единовременные выплаты сохраняются, ежемесячные денежные выплаты и пособия проиндексированы, изменится лишь порядок их предоставления в пользу наиболее социально незащищенных граждан.

Печеный опроверг информацию о том, что в столице региона был митинг против отмены социальных льгот, о котором сообщали ранее региональные СМИ. Губернатор Колымы также заявил о готовности обсуждать все спорные вопросы с региональным объединением профсоюзов в рамках действующей трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области некоторым категориям населения отменили или сократили меры господдержки, ранее заявляло региональное объединение профсоюзов. Его председатель Николай Махонькин рассказал, что льгот на проезд в общественном транспорте с 1 января 2017 года были полностью лишены все работающие ветераны труда, а чернобыльцам ограничили компенсации на зубопротезирование 40 тысячами рублей. При этом, подчёркивал руководитель объединения профсоюзов, об этих изменениях не были уведомлены заранее даже сами получатели льгот.

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