Роскомнадзор назвал основные источники угроз в интернете

Москва, , 11:14 — REGNUM Основными источниками угроз в киберпространстве являются хищение персональных данных при помощи фишинга, использования пользователями «серых» мобильных приложений и незащищенных каналов коммуникаций. Об этом заявила заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева на Международном форуме по кибербезопасности (Cyber Security Forum-2017), сообщили в Роскомнадзоре.

Открытые источники хранения персональных данных, геолокационные сервисы также могут представлять собой угрозу для утечек личных данных, а повсеместная практика принятия условий пользовательского соглашения «по умолчанию» лишь облегчает задачу злоумышленникам.

По мнению Приезжевой, большинство из угроз возможно нивелировать путём повышения уровня информированности о правах и обязанностях всех участников процесса обработки персональных данных, уделяя особое внимание субъектам персональных данных.

Для достижения вышеуказанных целей Роскомнадзором определены приоритетные задачи: стимулирование добросовестного поведения в Сети и совершенствование механизмов регулирования области персональных данных, в том числе применение механизмов саморегулирования.

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