Жириновский винит Госдуму в том, что собаки продолжают загрызать людей
Участилось число сообщений о нападениях собак на людей
Москва, 8 февраля 2017, 11:04 — REGNUM В том, что собаки продолжают нападать на людей, виновата Госдума. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Собаки продолжают загрызать людей. Это виновата Госдума — шесть лет не можем окончательно принять закон», — сетует парламентарий.
«Девочка катается с горки, загрызли, маме дали 10 тыс. на похороны. В Америке — это пособие ежемесячное на питание бедным, а здесь жизнь человека, вот владелец собаки оценил», — возмущен депутат Госдумы.
Вместе с тем на юге Москвы в районе Чертаново Южное в квартире на двух женщин напала собака бойцовской породы.
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