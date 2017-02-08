Прокуратура ДНР: Имена исполнителей убийства Гиви известны

«За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике»

Донецк, , 10:59 — REGNUM Преступники, причастные к убийству командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), понесут наказание «по всей строгости законов военного времени». Об этом, как передает RT, сообщил представитель прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова («Моторолы») — звенья одной цепи, — заявил источник. — За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике».

При этом в прокуратуре добавили, что спецслужбам ДНР уже удалось выйти на предполагаемых исполнителей убийства Толстых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых погиб в ДНР в результате теракта 8 февраля. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

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