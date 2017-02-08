Мария Мамиконян, , 13:07 — REGNUM

После того как летом Дума и Совет Федерации ухитрились провести антиконституционную статью 116 в Уголовный кодекс и получили в ответ пикеты протестующих родителей по всей стране, после того как силами РВС на этих пикетах под обращением к Президенту было собрано и в октябре ему передано более 213 000 подписей, после того как на пресс-конференции Путина прозвучал вопрос о ювенальной юстиции — дело, наконец, сдвинулось с места! Федеральное собрание исправило дискриминирующий близких людей закон, а президент, кажется, не на шутку озаботился ситуацией с «ювеналкой» в России. И поручил трем независимым инстанциям: Министерству труда и социальной защиты РФ, Общественной палате РФ, Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка — в двухмесячный срок дать ответ, что же происходит с изъятием детей из семьи.

Бюрократическая машина вздрогнула и… собралась поехать. Правда, тут же поняла, что необходимыми для езды «топливом» не обладает. Ни один из трех порученцев не собирал до этого сведения о нарушениях при отобрании и дальнейших перемещениях детей. И не очень представлял, как, собственно, выполнить порученное. Машина застопорилась и… не прошло и месяца из двух, как выдала странное решение.

25 января Общественная палата вместе с представителем Минобрнауки (то есть начальником органов опеки) объявила о намерении вместе с Уполномоченным провести «мониторинг изъятий». Для этого в регионах срочно создать специальные рабочие группы, а на сайте Палаты открыть «Горячую линию» (лучше поздно, чем никогда) для приема жалоб на изъятие детей.

Можно подумать, что несчастные семьи, у которых в ближайшие недели придут отбирать детей, кто-то успеет предупредить о такой чудесной линии, так что будет так много звонков, что в них отразятся все возможные причины и уловки при отобрании детей, о которых и можно будет по свежей памяти рассказать президенту.

Степень растерянности ответственных за поручение была настолько велика, что они даже не поняли, что президент просил три независимых анализа, чтобы можно было хоть что-то сличить, выявить ошибку системы, что ему нужен не некий общий парадный рапорт, да еще по предварительному сговору, а реальная картина ситуации.

Такая профанация президентского поручения, если она состоится, будет сокрушительным ударом, прежде всего, по чиновникам-профанаторам — ведь шила в мешке не утаишь, потемкинская деревня бодрого отчета о проведенном псевдо-мониторинге вряд ли устроит Путина, решившего разобраться в происходящем. И уж конечно, не остановит родительский протест против складывающейся системы изъятия детей в интересах «ювенального рынка».

А значит, затеянная «большая стирка» в сфере, которую органы ПДН, опеки и сопряженные с ними структуры считали уже своей тихой заводью — все равно неотменяема. И дело не в том, чтобы кого-то примерно наказать, а в том, чтобы срочно изменить те принципиально недопустимые подходы и те алгоритмы работы ведомств, которые приводят к жестокому беззаконию по отношению к семьям и детям.

Что мы сейчас наблюдаем в рабочих группах регионов? В одних регионах постарались отодвинуть родительскую общественность, независимую от ведомственных грантов. В других общественность присутствует наравне с ведомствами, которые и делали беззаконие. Фактически, от них звучит признание — да, мы нарушали, и старое ворошить не позволим. Налицо нежелание поднимать документы по старым делам под предлогом уже проведенных когда-то проверок.

Но это подменяет сам смысл работы — вместо фиксации по общей форме фактов, необходимых для общего анализа и оценки, регионы надеются обойтись своими привычными оценками (которые и оправдывают беззаконие), даже не позволяя судить об их основательности. Фактически, можно говорить о саботаже исполнения поручения.

Но что же делать сейчас? Ведь назначенный президентом срок неумолимо приближается.

Свой ответ РВС предложило на «Рабочем совещании Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка по проведению в регионах мониторинга практики изъятия несовершеннолетних». Поскольку несколько участников этого совещания, собранного А.Ю.Кузнецовой 3 февраля в Администрации Президента, уже опубликовали свои выступления, мы также публикуем свой текст — на сайте РВС.

РВС выдвинуло и конкретные предложения по организации сбора сведений для дальнейшего их анализа. Эти предложения составлены экспертами-юристами «Родительского Всероссийского Сопротивления», «низовой» общественной организации, имеющей отделения в 67 регионах и вплотную занимающейся как раз тем самым, что сейчас стало предметом поручения президента. У РВС накоплен и систематизирован большой опыт «встречи с действительностью». Организация уже несколько лет ведет базу ювенальных случаев, по которым наши активисты работали на местах в плотном контакте и с потерпевшими семьями, и с так называемыми «органами системы профилактики». Сформулированные нами предложения основаны на этом опыте взаимодействия, позволившем выявить точки разногласия между разными участниками процесса. Их принятие даст возможность рабочим группам зафиксировать практику решения на местах тех спорных вопросов закона и его применения, которые и нужно предъявить президенту и обществу как проблему.

Эти предложения мы передали А.Ю. Кузнецовой, поскольку их еще не поздно использовать, дабы создаваемые ею рабочие группы в регионах смогли сработать эффективно. И на запрос В.В.Путина можно было дать ответ по существу, а не смешно загораживаясь от проблемы, давно созревшей и очень серьезной.

Мы уверены, что этот сухой, сугубо рабочий материал должен быть интересен абсолютно всем, а уж всем родителям — безусловно. Ведь ситуация, которой озаботился президент, и шаги по контролю за ней должны быть по-настоящему прозрачными для граждан. Ведь это наши дети, и это на наши семьи могут посмотреть через прицел той или иной ведомственной инструкции, «удачно дополняющей» закон. И потому что материал действительно поучителен — он вскрывает механизмы беззакония, которые подлежат проверке. Если этого не делать, то общество в целом катастрофически проиграет. Но и заинтересованные в сохранении «статус кво» ведомства не выиграют ничего. Совсем ничего.

Так что единственный правильный выход — всем взяться за честную работу по преодолению нетерпимой ситуации.

Предложения РВС по исполнению поручения Президента

(вместо мониторинга!)

Мы, эксперты «Родительского Всероссийского Сопротивления», хорошо зная ситуацию в регионах с неоправданными отобраниями детей и работая по этой теме уже несколько лет, уверены, что в настоящий момент задачей «рабочей группы по исполнению поручения Президента» должно быть не вынесение вердикта о законности или «оправданности» действий служащих при рассмотрении конкретного случая. В такие сроки и объективно, непредвзято — это невозможно. Сейчас нужна фиксация необходимых фактов для последующей оценки и сводного анализа.

При рассмотрении надо не только работать с документами, но и опрашивать родителей, при их согласии.

Состав групп в субъектах Федерации:

— Уполномоченные по правам ребенка субъектов Федерации.

— обязательно — представители всероссийских родительских общественных организаций (какие есть в регионе, в т. ч. РВС, АРКС), не связанных с процессами сопровождения семей, изъятия и устройства сирот.

— представители региональных и местных Прокуратур.

Процессуальная форма — внеплановая проверка, заявителями при которой являются все члены рабочей группы. (Порядок ознакомления с результатами прокурорской проверки подразумевает необходимые подписки о неразглашении персональных данных.)

Нужна проверка совершенных изъятий, поскольку мониторинг новых отобраний за столь короткий срок, который остался до назначенного президентом отчета, не может дать статистически значимой картины. Наличие горячей линии в дальнейшем необходимо.

Что проверять и фиксировать

1. Доставление ребенка органами МВД согласно ст.21 ч.2 п.1 ФЗ-120 (по безнадзорности).

Акты ПДН о безнадзорности, их наличие.

1) Отметить типичные нарушения закона — ребенок доставляется в ОВД :

а) не безнадзорный (забирается из семьи, где он не без присмотра)

б) по причине, что он «без законных представителей».

в) по причине «социально-опасного положения».

г) по субъективным характеристикам «ненормальных», «ненадлежащих» условий, не указанным в законе — зафиксировать перечень из документов дела.

2) нарушение неприкосновенности жилища

3) После помещения детей в организацию (больницу, Дом ребенка, СРЦ)

а) Режим свиданий с детьми — наличие запрета и ограничений

б) Если в больнице — наличие предложения от больницы или просьбы родителей о госпитализации родителя с ребенком, как вопрос разрешился.

в) Наличие просьбы родителей о возврате ребенка, причины отказа.

2. Отобрания органом опеки по ст.77

1) Наличие акта должностного лица (главы органа опеки) — приказа (постановления) об отобрании.

2) Указание в акте конкретной непосредственной угрозы жизни ребенка и его здоровью — зафиксировать, в чем заключалась угроза. Типичные нарушения:

а) отбирание из плохих условий, длящихся давно, то есть не являющихся угрозой непосредственной,

б) по поводам, имеющим последствия, не квалифицирующиеся как ущерб здоровью.

3) Факты нарушения неприкосновенности жилища

4) Перечень видов конкретной помощи, предложенной или оказанной семье до отобрания.

3. Отобрание путем невозвращения из организации

Проверка контингента, находящегося сейчас в организациях

Проверка находившихся в них ранее, за 2015−2016 гг.

1) Помещение в организацию и добровольность содержания в ней детей

а) наличие согласия родителей на помещения ребенка

зафиксировать дату помещения и дату согласия (признак вероятного недобровольного помещения).

б) наличие препятствий для возврата ребенка

1) выставление условий для возврата — собрать документы и пр.

2) наличие в организации детей, чьи родители хотят и готовы забрать своих детей.

3) В случае передачи детей, чьи родители не ограничены в правах, под опеку

а) наличие акта органа опеки о присвоении статуса «оставшийся без попечения»

причина, по которой присвоен статус,

— в т. ч. наличие отказа родителя от ребенка.

б) назначение предварительной опеки

— если не назначалась — причины.

в) соблюдение приоритета родственной опеки (ст.10 п.5 ФЗ-48)

— справка о наличии готовых на это родственников со слов родителей

— наличие их отказов взять под опеку ребенка.

Примером оптимального подхода к поставленной задаче считаем проведенную УПР Красноярского края совместно с родительской общественностью подготовительную работу по исполнению поручения Президента.