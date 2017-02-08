Инновации в трагедии: о пророках в своем отечестве
Проект «Люди России»
Ашот Погосян, 8 февраля 2017, 20:00 — REGNUM
Доктор медицинских наук, стоматолог-инноватор Меликсет Меликян родом из армянского многострадального города Ленинакан. Ювелир по первому образованию, он привнес в стоматологию многие мотивы работы с драгоценностями. Его ноу-хау высоко оцениваются на международных выставках.
Почему инновациям в России уготовлена трагическая участь? Об этом, а также о связи с ушедшими близкими, страданиях и любви беседовали с Меликсетом Меликяном в «Людях России».
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