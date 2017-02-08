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В московской подземке 14 февраля прозвучат песни о любви

Общество
...а также стихи Пушкина, Лермонтова и Ахматовой
Московский метрополитен
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Московский метрополитен

Москва, 8 февраля 2017, 10:10 — REGNUM  Пассажиры московского метро услышат 14 февраля любовную лирику русских поэтов и известные песни о любви прошлых лет. Программа будет приурочена к неофициальному празднику — Дню святого Валентина, сообщает 8 февраля официальный портал мэрии Москвы.

«Музыка будет звучать с 13 по 17 февраля в вестибюлях, на эскалаторах и в кассовых залах станций метрополитена. За пять дней музыкальных трансляций пассажиры услышат порядка 20 песен авторства Игоря Шаферана», — говорится в сообщении.

Поэт Игорь Шаферан, родившийся 85 лет назад, 13 февраля 1932 года в Одессе, известен как автор текстов к сотням популярных песен советской эстрады. В метро прозвучат такие известные его песни, как «На тебе сошёлся клином белый свет» и «Белый танец».

Кроме того, 14 февраля в метро прозвучат хиты Нины Бродской и Яна Френкеля «Ты говоришь мне о любви» и «Для тебя», а также стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Анны Ахматовой.

Католики и протестанты отмечают 14 февраля День святого Валентина или День всех влюбленных. В 90-х годах прошлого века праздник стал популярным и в России.

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Католицизм
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