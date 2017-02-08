Губернатор Сахалина подверг жесткой критике работу мэрии Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, , 10:19 — REGNUM Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко подверг резкой критике работу мэрии Южно-Сахалинска за неухоженный и некрасивый город, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я хочу, чтобы вы, наконец, вышли из своих кабинетов и воочию увидели, что сегодня представляет собой областной центр. Ситуация с благоустройством в городе близка к чрезвычайной. Системной работы по улучшению внешнего вида города нет. Он совсем не похож на столицу островной области. Город крайне неухоженный, с отсутствием единого архитектурного стиля. Фасады домов только обезображивают внешний вид города», — описал работу чиновников областной мэрии Олег Кожемяко.

Накануне губернатор устроил чиновникам обзорную экскурсию по родному городу.

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Экскурсия для чиновников по Южно-Сахалинску, где в роли гида выступал губернатор, длилась более трех часов. По ее итогам Кожемяко поручил мэрии подготовить поэтапный план благоустройства областной столицы. План должен быть представлен губернатору к 1 марта 2017 года.

ИА REGNUM сообщало, что российский премьер Дмитрий Медведев поручил в пятилетний срок благоустроить российские города. Эксперты в регионах назвали сроки приемлемыми. Одни из них полагают, что необходимо как можно шире вовлекать в создание комфортной городской среды население и создавать для этого ТОСы — «Территориальное общественное самоуправление», другие уверены, что начинать нужно с единых комплексных планов благоустройства.