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Смерть от холода в Якутске: пациент был пьян или охранник — глух и слеп?

Общество
Директор полагает, что он не стучал, не звонил, и не воспользовался телефоном потому, что не был «в нормальном состоянии». Пользователи соцсетей высказывают мнение, что дверь открывали, но человека в здание не пустили

Якутск, 8 февраля 2017, 09:57 — REGNUM  Смерть обитателя дома престарелых Якутска Семёна Евстафьева, который ночью 6 февраля замёрз на крыльце соцучреждения, вызвала в республике большой резонанс. В сети появилось видео с камеры наблюдения, где видно, как мучился человек, замерзая. Жители республики, комментируя видеозапись, полагают: дверь открывали, и это видно по клубам пара. Директор оправдывается: пациент скорее всего был пьян и не воспользовался ни телефоном, ни звонком. В ОНФ заявляют о системных проблемах в соцучреждениях республики и предлагают добровольно покинуть место руководителю дома инвалидов после такого инцидента.

Руководитель соцучреждения Иннокентий Дягтерёв оправдывается: дом-интернат охраняется частной фирмой, да и пациент мог быть виноват сам. «В последнее время стал попивать. Я его предупреждал, что добром потребление алкоголя не кончится», — цитирует директора SakhaDay.

Вечером накануне Семён Евстафьев ушёл на день рождения с ночёвкой, предварительно написав соответствующее заявление. По словам Иннокентия Дягтерёва, двери учреждения закрываются на ночь в 22.00. Тогда непонятно, почему пришедший в 21.22 пациент до этого времени не смог попасть в здание.

Что касается охранника, то он стука в дверь не слышал. «По моему мнению, если бы Евстафьев был в нормальном состоянии, то даже мог бы кинуть чем-нибудь в окно, спасая свою жизнь. Да и телефон у него был с собой. Но он этого не сделал», — говорит директор учреждения.

Работала ли камера наблюдения, и как реагировала охрана, сейчас выясняет министерство труда и социального развития республики. Параллельно со следствием разбираться в обстоятельствах происшедшего намерены и рабочая группа общественной палаты Якутии. Заинтересовалось инцидентом также региональное отделение «Народного фронта», которое обратилось в прокуратуру с требованием привлечь руководство соцучреждения к ответственности.

«Я бы на месте директора дома-интерната подал в отставку», — сказал в беседе с журналистом YAKUTIA.INFO руководитель рабочей группы регионального штаба ОНФ «Социальная справедливость» Александр Жураковский. — Дома престарелых должны быть комфортной средой отдыха, а не казарменными учреждениями».

Сопредседатель якутского регионального отделения ОНФ, депутат республики Алёна Атласова считает, что просто уволить виновных в смерти пациента из дома-интерната инвалидов и престарелых недостаточно.

«Вспомним прошлый год ситуацию с письмом от пенсионеров постояльцев из этого же учреждения, тогда люди жаловались на качество питания. Или ещё более ранний случай в Мохсоголлохском доме-интернате для детей, где сбежавшие воспитанники погибли от переохлаждения. Всё это говорит о серьёзных внутренних проблемах в организации работы социальных служб. Они не видны на поверхности, но их последствия выливаются в такие вот трагедии. Необходим серьёзный пересмотр самих принципов работы и организации таких учреждений. Чтобы было меньше формального подхода в работе и больше человечного», — уверена Атласова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске на крыльце дома-интерната для инвалидов и престарелых 6 февраля замёрз насмерть один из пациентов учреждения. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии пациент дома-интерната для инвалидов замерз на крыльце

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