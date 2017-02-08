Аналитики отметили снижение интереса к билетам в США с Нового года

Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Аналитическая компания Hopper заявила о сокращении в различных странах мира числа поисковых запросов на авиабилеты в США после Нового года. При этом в России количество запросов резко выросло, сообщает CNBC со ссылкой на исследование.

По данным аналитиков, общее число поисковых запросов сократилось на 17%, снижение интереса к авиаперелетам в США зафиксировано в 94 странах из 122, в которых проводилось исследование.

В России наблюдался резкий всплеск интереса к авиабилетам в США во время инаугурации Трампа — в районе 20 января. Этот рост, по словам главного стратега Hopper Патрика Серри, выбивается из общей картины снижения количества запросов.

Причину снижения интереса к путешествиям в США Серри назвать затруднился. Предположительно, это может быть следствием новой миграционной политики администрации Трампа.

Всего в компании проанализировали 3,5 млрд запросов по поиску авиабилетов в США.