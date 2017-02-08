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Московская нищенка отказалась от милостыни калужского губернатора

Общество
В Калужской области решили бороться с попрошайничеством
Виктор Васцецов. Нищие. 1873 Виктор Васцецов. Нищие. 1873

Калуга, 8 февраля 2017, 09:38 — REGNUM  В Калужской области обратили внимание на проблему попрошайничества. Тему обсудили 6 февраля участники координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов госвласти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В последнее время на центральной улице Калуги, возле крупных торговых объектов и на остановках общественного транспорта стало больше пожилых граждан, инвалидов, любителей спиртного и даже детей, выпрашивающих у прохожих деньги.

«Это уже становится бедствием», — заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

«Я проходил мимо Большого театра в Москве. Какие-то копейки образовались в кармане, они мне мешали уже два месяца. Я не знал, куда их деть. И решил бабушке, просившей милостыню, отдать. Знаете, как она мне их швырнула вслед?! Она говорит: «Я здесь не для этого стою!» Там, кстати, и рубли были. Не просто какая-то мелочь», — рассказал на координационном совещании глава региона.

Участники встречи обратили внимание на опыт Мордовии, где за попрошайничество в общественных местах введены штрафы, размер которых составляет от 500 до 1 тысячи рублей. Если попрошайка вновь пристаёт к прохожим и попадается правоохранительным органам, то штраф увеличивается до 3 тысяч рублей. Ужесточить санкции к людям, которые попрошайничают, намерено и правительство Москвы. Столичные власти предполагают не только увеличить размер штрафа для попрошаек и разрешить им просить милостыню в специально отведенных для этого местах, но и ввести уголовную ответственность для организаторов такого рода бизнеса. На них будут налагаться более серьезные штрафы — от 100 до 500 тысяч рублей.

Кстати, тема попрошайничества, особенно детского, для калужан болезненна. Как сообщало ИА REGNUM, «героями» федеральных телеканалов в одночасье стала многодетная калужская семья Власкиных. Молодое поколение этой семьи вместо посещения школы ежедневно обивает пороги торговых центров, слоняется по Центральному рынку и на автопарковках. Дети беззастенчиво, специальным жалостливым голосом клянчат у граждан деньги «на покушать». Малолетние попрошайки знают, что защищены законом, и умело этим пользуются.

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Сложившуюся в регионе ситуацию с попрошайничеством 8 февраля прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Гриб. Он подтвердил, что в последнее время в области участились случаи обращений граждан в органы власти на действия лиц, занимающихся попрошайничеством. Особенно тревожит ситуация с вовлечением несовершеннолетних в этот «бизнес».

«В настоящее время федеральное законодательство не содержит законодательного запрета на занятие попрошайничеством, в связи с чем отсутствует возможность привлечения к административной ответственности лиц, занимающихся этой деятельностью. В такой ситуации некоторые субъекты РФ пошли по пути самостоятельного установления административной ответственности за попрошайничество», — сказал Гриб.

По его словам, Калужская область в свое время также пыталась не остаться в стороне: «Совместно с органами местного самоуправления города Калуги был разработан соответствующий законопроект. Однако на него были получены отрицательные заключения территориального управления Минюста России и прокуратуры области. Это обосновывалось тем, что установление административной ответственности за попрошайничество выходит за рамки компетенции субъекта Российской Федерации».

«В настоящее время мы направили письма в комитеты Совета Федерации и Государственной думы с предложением рассмотреть возможность внесения изменений в административное законодательство РФ в части установления административной ответственности за попрошайничество, в том числе за попустительство со стороны родителей к занятию попрошайничеством детей. Считаю, что законодательное решение этой проблемы необходимо. Мы эту работу начали, но есть определенная процедура, которую нужно соблюдать. Поэтому в зависимости от полученного ответа будем дальше рассматривать этот вопрос», — подчеркнул спикер калужского областного парламента.

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