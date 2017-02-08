Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации до 1 марта Общество Приватизация будет бесплатной и бессрочной для всех категорий граждан

Москва, , 09:38 — REGNUM Закон о продлении срока бесплатной приватизации жилья для граждан Госдума примет до 1 марта, надеется первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Мы надеемся, что до 1 марта закон выйдет, и приватизация жилья останется бесплатной», — сказал парламентарий. Госдума во втором, основном чтении обсудит законопроект, делающий бесплатную приватизацию бессрочной для всех категорий граждан. Срок бесплатной приватизации заканчивается 1 марта.

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