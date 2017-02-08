Спасать челябинский Верхний Уфалей будут с помощью ТОР

Верхний Уфалей, Челябинская область, , 09:34 — REGNUM Удержать на плаву город Верхний Уфалей Челябинской области региональные и муниципальные власти намерены за счет федеральной программы по созданию территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Заявка на ее создание будет оформлена с учетом планов реализации в городе девяти инвестиционных проектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Воплощать проекты власти планируют на базе промышленных площадей градообразующего предприятия «Уфалейникель». Однако само предприятие находится в глубоком кризисе. Как сообщили в пресс-службе губернатора, предприятие «Уфалейникель» на данный момент генерирует убытки, покрываемые только за счет кредитов, и планирует временно остановить свою деятельность.

Собственники и кредиторы «Уфалейникеля» занимаются поиском стратегического инвестора. В настоящее время на «Уфалейникеле» работает около 2300 рабочих, более 700 из них отправлены в бессрочный отпуск с сохранением двух третей от зарплаты. На предприятии остановлена работа двух печей из пяти, полная остановка предприятия создаст риск социального взрыва. Среди причин, породивших проблемы «Уфалейникеля» называются снижение цен на никель на мировых рынках, истощение месторождения, устаревшее оборудование и длинная технологическая цепочка, более низкое качество никеля по сравнению с конкурентами.

В минувшую пятницу, 3 февраля, губернатор региона Борис Дубровский провел в Верхнем Уфалее выездное совещание по поводу тяжелой ситуации в городе, в ходе которого озвучил надежды на привлечение на производственные площади проблемного предприятия либо одного крупного инвестора, либо на создание технопарка из нескольких инвесторов. При этом, как отметил один из участников совещания, тема поиска инвестора для вывода самого предприятия из кризиса не поднималась. Ряд компаний выразили готовность в рамках заявки на ТОСЭР вложить свои средства в разработку инвестпроектов. Два инвестора (ООО «МетМашУфалей» и ОАО «Завод Дормаш») запланировали расширение мощностей, еще семь компаний озвучили планы по созданию новых производств, в основном связанных с металлургией и строительством.

Региональный министр экономического развития Сергей Смольников отметил, что статус ТОСЭР даст Верхнему Уфалею новые рабочие места и толчок для развития, что имеет большое значение в данный момент, когда большое число людей может остаться без работы.

Отметим, заявлено о создании более тысячи рабочих мест после реализации в городе упомянутых девяти инвестиционных проектов, однако очевидно, что это не восполнит потерю рабочих мест от потенциального закрытия «Уфалейникеля». Администрация Верхнего Уфалея привела более скромные цифры планируемых новых рабочих мест — порядка 700, и в то же время попыталась развеять опасения горожан о полной остановке предприятия.

«Необходимо подчеркнуть, что вся огромная работа, направленная на получения статуса ТОСЭР, проводится не взамен деятельности градообразующего предприятия «Уфалейникель», а параллельно с его работой. Решение о закрытии предприятия не принято», — заявили в мэрии Верхнего Уфалея.

Напомним, что «Уфалейникель» является вторым по величине производителем никеля в России. Запущенный в 1933 году завод был первым никелевым заводом в стране, его строительство вошло в число ударных строек гигантов первой пятилетки. На «Уфалейникеле» в 1937 году также был получен первый советский кобальт.

Отметим, что статус ТОСЭР дает территории особый экономический и правовой режим, облегчающий привлечение инвестиций и ведение предпринимательской деятельности. Для участвующих в развитии ТОСЭР резидентов предусмотрены значительные налоговые льготы. Вводятся пониженные ставки налогов: на добычу полезных ископаемых (0% в течение четырех лет, с постепенным повышением до 100%), на прибыль (не более 5% в течение первых пяти лет, не менее 10% в течение следующих пяти лет). Возможно освобождение от налогов на имущество и на землю. Ставка социальных взносов составляет 7,6% в течение десяти лет. Кроме того, предусмотрены особый порядок пользования землей и использование режима свободной таможенной территории. Вводятся льготные ставки по арендной плате, льготы к подключениям к объектам инфраструктуры, возможность льготного и ускоренного привлечения иностранных сотрудников.

Среди городов Челябинской области получением статуса ТОСЭР уже озаботились власти Карабаша. О необходимости получения такого статуса также заявляли городские власти в Миассе и Златоусте. Однако на текущий момент на территории региона ТОСЭР могут быть созданы только в моногородах с наиболее сложным социально-экономическим положением — таких в области пять: Аша, Верхний Уфалей, Карабаш, Нязепетровск и Усть-Катав.

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