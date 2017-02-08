Суд Ингушетии отказал в ликвидации Совета тейпов

Магас, , 09:31 — REGNUM Общественная организация Совет тейпов в Ингушетии работает с нарушениями и должна быть закрыта. С таким иском в суд обратился республиканский орган юстиции. Однако, как пишет «КоммерсантЪ», Верховный суд, рассмотрев заявление, вынес по нему отрицательное решение, сочтя замечания к организации несущественными.

Заявители с таким решением не согласились, решив обжаловать его в вышестоящей инстанции. В администрации республики, пишет «Ъ», считают, что Совет тейпов вносит раскол в общество. На самом деле структура с одноименным названием была создана в 2009 году, сразу после вступления в должность руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. «Он рассчитывал на помощь этой организации в примирении кровников, в борьбе с правонарушениями, противодействии ухода молодежи к боевикам», — пишет «Ъ».

Однако вскоре между главой республики и новой организацией, по словам издания, стали возникать конфликты. Организация, как считает один из руководителей независимого совета Малсаг Ужахов, «была полностью лишена самостоятельности и существовала только на бумаге», поэтому ряд членов Совета вышли из него и создали свой альтернативный Совет тейпов, ликвидации которого сейчас и добивается администрация главы региона.

Как считают в администрации, представители «самозванного совета тейпов» работают не на консолидацию общества, а на его раскол.

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С начала 2014 года совет тейпов Ингушетии примирил восемь семей

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Миннаце региона, работу официального Совета тейпов при главе Ингушетии за прошлый год признали успешной. За время своей деятельности Совет решил целый пласт проблем, касающихся различных сторон жизни республики, в том числе примирение кровников, тейпов, улаживание земельных и других конфликтов.

«Жители в подавляющем своем большинстве признают деятельнось данной общественной организации полезной, конструктивной и необходимой для развития гражданского общества», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. На совещании обновленного президиума Совета тейпов в декабре 2016 года на пост председателя был избран Аюп Мациев.