Козел Тимур из Приморского сафари-парка стал «папой»

Владивосток, , 08:41 — REGNUM Коза по кличке Меркель, которую в Приморский край привезли из Московской области как «невесту» козла Тимура, родила первенца. Об этом рассказал РИА Новости директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

«У козы родился один козленок — мальчик, — рассказал Мезенцев. — Он растет, пока имя ему не дали — пусть хозяин сам назовет его. Сейчас собираем документы, и вскоре отправим маму с козленком домой».

Напомним, конкурс на самую симпатичную «невесту» для козла Тимура проходил весной 2016 г. Козу по кличке Меркель привезли из Подмосковья и с тех пор она жила в парке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, необычная дружба между тигром Амуром и козлом Тимуром в Приморском сафари-парке началась в ноябре 2015 года, когда парнокопытное попало в вольер к тигру в качестве корма. Козел не просто защитил себя, но и смог подружиться с хищником.