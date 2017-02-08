Нераскрывшееся кольцо на Олимпиаде в Сочи — Эрнст назвал причины

Москва, , 07:56 — REGNUM Тайна с нераскрывшимся кольцом на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году раскрыта. Итоги проведенного расследования озвучил креативный продюсер и автор сценария церемонии Константин Эрнст.

По его словам, во время генерального прогона некоторые задуманные элементы исполнить не удалось по техническим причинам, однако снежных колец это не коснулось.

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«Кольца были исполнены идеально, потому что с ними никогда проблем не было. Это была самая простая механическая конструкция», — сообщил Константин Эрнст в интервью «Матч ТВ».

Как выяснилось в ходе расследования, кольцо повредили рабочие. После генеральной репетиции ирландские риггеры — люди, которые работают с конструкциями на высоте, — уронили одно из колец при отгрузке в ангар. Внешне никаких повреждений они не заметили, поэтому и не доложили о произошедшем.

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Как сообщало ИА REGNUM, на церемонии открытия зимних Олимпийских игр, которая состоялась 7 февраля 2014 года, одна из пяти снежинок, которая должна была превратиться в кольцо, не раскрылась, трансляция была прервана. Тогда Эрнст заявил, что это была просто непредвиденная неполадка. Однако позже этот конфуз сыграл на руку организаторам. Его обыграли в ходе церемонии закрытия и превратили в неофициальный бренд Олимпиады.

Добавим, что накануне в Сочи отметили трехлетний юбилей XXII зимних Олимпийских игр. Для местных жителей Олимпиада стала не только грандиозным спортивным мероприятием, но событием, изменившим к лучшему жизнь и облик курорта.

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