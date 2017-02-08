«Прибыль за счёт неимущих» — о продовольственных картах

Сгораемые остатки средств ведомство будет использовать в своих целях, полагает эксперт из Якутии

Якутск, , 07:55 — REGNUM Вместо введения продовольственных карт проще и полезнее было бы просто перечислить деньги на счета малоимущим. В этом уверен кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов. Тем не менее эксперт подчёркивает, что неимущим слоям населения важна любая адресная социальная помощь в кризисное время.

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При этом экономист не поддерживает идею перехода к балльной системе и продовольственным картам, полагая, что таким образом государство будет наживаться на бедняках. Эксперта смущает, что неиспользованные в течение месяца средства сгорают. «Минпромторг, выпустив такие квазиденьги, будет использовать реальные средства в своих целях», — полагает Юрий Данилов.

«Неиспользованные баллы автоматически будут считаться использованными, а министерство получит прибыль по итогам года, за счёт опять-таки неимущих слоёв населения. Проще перечислять их на банковские счета бедным людям», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, программу адресной продовольственной помощи министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассчитывает запустить уже в 2017 году. В рамках неё нуждающимся намерены зачислять на карты некие баллы, которые являются «эквивалентом денежных средств». На эти баллы можно будет приобретать продовольственные товары российского производства, в частности овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, семена и саженцы. Система не будет накопительной, баллы будут «сгорать» через определённое время.