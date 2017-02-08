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Погромщикам выставки в Киеве удалось скрыться

Общество
«В Киеве радикалы разгромили выставку художника левых сил»

Киев, 8 февраля 2017, 07:24 — REGNUM  Выставку «Утраченная возможность» украинского художника Давида Чичкана, посвященную последствиям «Евромайдана» и ситуации после «Революции достоинства» на Украине, разгромили в Киеве. Инцидент произошел во вторник, 7 февраля, во второй половине дня. Об этом сообщает «Громадське радио» со ссылкой на сотрудников Центра визуальной культуры, где и проходила выставка.

«В Киеве радикалы разгромили выставку художника левых сил (…), — сказано в сообщении. — Сегодня (7 февраля) во второй половине дня на выставку ворвалась куча людей спортивного телосложения с закрытыми лицами, они испортили все картины экспозиции».

Отмечается, что группе неизвестных в масках, которые испортили работы художника и избили местных охранников, удалось скрыться до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Руководство Центра визуальной культуры подали заявление в полицию.

Давид Чичкан — художник, анархо-коммунист, живет и работает в Киеве. Автор выставки «Утраченная возможность» полагает, что «майдан» — это упущенная возможность осуществить социальную революцию.

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