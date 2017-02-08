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Население Китая вырастет до 1,42 млрд человек к 2020 году

Общество
По сведениям китайского национального бюро статистики, к концу 2016 года население страны достигло 1,38 млрд человек при 17,96 млн рожденных на 9,77 млн умерших
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Пекин, 8 февраля 2017, 07:02 — REGNUM  Ожидается, что население Китая достигнет 1,42 млрд к 2020 году, сообщает со ссылкой на китайские институты здравоохранения China Daily 8 февраля.

Население Китая к 2020 году должно составить 18% от мирового. Согласно последним прогнозам ООН от 2015 года, к этому времени население планеты увеличится до 7,8 млрд, сообщает издание.

По сведениям китайского национального бюро статистики, к концу 2016 года население страны достигло 1,38 млрд человек при 17,96 млн рожденных на 9,77 млн умерших. Исходя из этого, предполагается, что за последующие четыре года население страны увеличится примерно на 40 млн человек.

China Daily также отмечает, что китайская политика планирования семьи, представленная в 70-е годы прошлого века ограничила большинство семей иметь более одного ребенка. В 2013 году семьям было разрешено заводить второго ребенка, если сами родители были в семье единственными детьми. С января 2016 года, семейная политика была еще сильнее смягчена — всем без исключения семьям было разрешено заводить второго ребенка.

Напомним, что политика ограничения рождаемости «одна семья-один ребенок» была введена в Китае в связи неспособностью экономики обеспечить всем необходимым стремительно растущее население страны. Однако, эта политика помимо снижения темпов роста численности населения, имеет и свои издержки. В частности, в Китае существует проблема половой диспропорции, так как иметь мальчиков считается престижней.

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